Belçika'yı yenen İspanya yarı finalde!

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya, Belçika'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Los Angeles Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı 1-1 sona eren mücadelede İspanya'nın gollerini Fabian Ruiz ve Merino attı. Belçika'nın tek golü ise De Ketelaere'den geldi.

İspanya yarı finalde, Fas'ı eleyen Fransa ile eşleşti. Fransa ile İspanya arasındaki yarı final mücadelesi Dallas'ta 14 Temmuz'da TSİ 22.00'de oynanacak.

MERINO 2 DAKİKADA GOLÜ ATTI

İkinci yarıda dengede giden maçta İspanya'ya yarı finali getiren golü Merino attı. 86. dakikada oyuna giren Mikel Merino, yalnızca 2 dakika sonra topu ağlara yolladı. Merino, Cubarsi'nin şutunda, kaleci Lammens'ten dönen topu yakın mesafeden ağlara gönderdi.

Merino, son 16 turunda da İspanya'nın Portekiz'i 1-0 yendiği maçta 85. dakikada oyuna girmiş ve 91. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirmişti.

COURTOIS SAKATLANDI

Belçika kalecisi Thibaut Courtois sakatlığı nedeniyle karşılaşmanın 71. dakikasında yerini Senne Lammens'e bıraktı.

Sol bacağındaki sakatlık nedeniyle maça devam edemeyen Courtois, yedek kulübesine gelirken gözyaşlarına hakim olamadı.

GOL YEMEME SERİSİ SONA ERDİ

Bu maça kadar şampiyonada gol yemeyen tek takım olarak yoluna devam eden İspanyollar, bu ünvanını Belçika maçında kaybetti. Dünya Kupası'nda en uzun süre gol yememe rekorunu kıran İspanya kalecisi Unai Simon da turnuvada 650 dakika sonra kalesinde gol gördü.

Unai Simon, Dünya Kupası'nda bu maçtan önceki son golü 2022 Dünya Kupası son grup maçında Japonya karşılaşmasının 51. dakikasında Tanaka'dan yemişti.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

⚽ İspanya bir anda vitesi yükseltti golü buldu! Fabian Ruiz'le İspanya öne geçti. pic.twitter.com/1zhg0FoZOx — TRT Spor (@trtspor) July 10, 2026

⚽️ İspanya kalesinde ilk kez gol gördü! Charles De Ketelaere, Unai Simon'u mağlup eden ilk isim oldu! pic.twitter.com/7CAYYBf2mq — TRT Spor (@trtspor) July 10, 2026