Slovakya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, kamptaki 3. ve 4. prova maçlarında önce SV Mattersburg, hemen ardından Widzew Lodz ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar ilk maçı İlhan Fakılı'nın golü ile 1-0 kazanırken ikinci mücadelede Polonya ekibine 2-0 yenik düştü. İşte her iki hazırlık maçından dikkat çeken detaylar...

BEŞİKTAŞ 1-0 SV MATTERSBURG

Beşiktaş, Slovakya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Avusturya temsilcisi SV Mattersburg ile kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, yeni transfer İlhan Fakılı'nın 37. dakikada kaydettiği şık gol ile mücadeleyi 1-0 kazandı. Mücadelede forma giyen isimler şu şekildeydi: Emir Yaşar, Mustafa Azem Yortaç, Cumali Gürsel, Asım Efe Işık, Kartal Yılmaz, Rıdvan Yılmaz, Fahri Kerem Ay, İlhan Fakılı, Ali Pağda, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy. 2007 doğumlu Ozan Sevim, 58. dakikada Ali Pağda yerine maça dahil oldu.

Karşılaşma 35'er dakika olmak üzere iki devre oynandı.

İŞTE İLHAN FAKILI'NIN GOLÜ

İlhan Fakılı, köşeden ceza sahasına girdi ve düzgün vuruşla Beşiktaş formasıyla ilk golünü kaydetti! ✍️ pic.twitter.com/O71yNUuoha — S Sport Plus (@ssportplustr) July 10, 2026

BEŞİKTAŞ 0-2 WİDZEW LODZ

Siyah-beyazlı ekip, SV Mattersburg maçının ardından farklı bir 11 ile Polonya temsilcisi Widzew Lodz ile karşılaştı. Beşiktaş, Slovakya kampındaki 4. hazırlık maçı olan bu mücadeleyi 2-0 kaybetti. Widzew Lodz'un gollerini Emil Kornvig (dk. 30) ve Francisco Alvarez (dk. 47) kaydetti.

İstanbul ekibinin sahaya sürdüğü ilk 11 şu şekildeydi: Emre Bilgin, Uduokhai, Taylan Bulut, Djalo, Yasin Özcan, Ndidi, Cerny, Kartal Cengizer, Olaitan, Mustafa Hekimoğlu, Devrim Şahin.

Karşılaşma 35'er dakika olmak üzere iki devre oynandı.

İŞTE BEŞİKTAŞ-WIDZEW LODZ MAÇININ GOLLERİ

RTS Widzew Lodz, Emil Kornvig'in golüyle 1-0 öne geçti! pic.twitter.com/zudt53EpmP — S Sport Plus (@ssportplustr) July 10, 2026