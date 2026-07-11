Galatasaray'da Can Uzun ısrarı! İşte transferde son durum
Galatasaray, Eintracht Frankfurt'un 10 numarası Can Uzun için çalışmalarını sürdürüyor. Okan Buruk'un da çok beğendiği 20 yaşındaki genç yıldızın transferi öncelik olarak görülüyor. İşte transferde yaşanan son gelişmeler...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2026 06:50
AİLESİ DE GELMEYİ İSTİYOR
Can Uzun'un Galatasaray'da oynamaya 'tamam' dediği belirtildi. Genç yıldız, teknik direktör Okan Buruk'la daha önce yaptığı görüşmelerden memnun kalmıştı.
Benzer şekilde 20 yaşındaki futbolcunun ailesi de Can Uzun'un Galatasaray'a gitmesine olumlu yaklaşıyor.
İlerleyen günlerde sarı-kırmızılı kulüp ile Alman ekibi Eintracht Frankfurt arasında görüşmelerin süreceği vurgulandı.
Aslan'da teknik heyet de Can Uzun transferini takip ediyor.
2023'TEN BERİ TAKİP EDİLİYOR
Sarı-kırmızılılar, milli futbolcu Can Uzun'u yaklaşık 3 senedir takip ediyor. Nürnberg'de forma giydiği dönemden beri genç oyuncuya ilgi gösteren Galatasaray, bu sezon başında transferde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.
ROMA DA DEVREYE GİRDİ
Can Uzun transferinde İtalyan kulübü Roma'nın da devreye girdiği öne sürüldü.
İtalyan La Gazzetta dello Sport'un haberinde, Roma'nın Eintracht Frankfurt ile görüşeceği ve 20 yaşındaki 10 numarayı kadrosuna katmak için girişimlere başlayacağı ifade edildi.
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