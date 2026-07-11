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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Can Uzun ısrarı! İşte transferde son durum

Galatasaray'da Can Uzun ısrarı! İşte transferde son durum

Galatasaray, Eintracht Frankfurt'un 10 numarası Can Uzun için çalışmalarını sürdürüyor. Okan Buruk'un da çok beğendiği 20 yaşındaki genç yıldızın transferi öncelik olarak görülüyor. İşte transferde yaşanan son gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray'da Can Uzun ısrarı! İşte transferde son durum

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken, Can Uzun konusunda büyük bir mesai harcanıyor.

Galatasaray'da Can Uzun ısrarı! İşte transferde son durum

Teknik direktör Okan Buruk'un da çok beğendiği 20 yaşındaki 10 numara için Eintracht Frankfurt'la görüşmeler sürüyor. 4+1 yıllık kontrat yapılması planlanıyor.

Galatasaray'da Can Uzun ısrarı! İşte transferde son durum

Genç yetenek için Alman kulübü 40 ila 50 milyon euro arasında bir bonservis bedeli bekliyor. Sarı-kırmızılıların da 35+5 milyon euro'luk teklifin üzerine çıkabileceği öğrenildi.

Galatasaray'da Can Uzun ısrarı! İşte transferde son durum

AİLESİ DE GELMEYİ İSTİYOR

Can Uzun'un Galatasaray'da oynamaya 'tamam' dediği belirtildi. Genç yıldız, teknik direktör Okan Buruk'la daha önce yaptığı görüşmelerden memnun kalmıştı.

Galatasaray'da Can Uzun ısrarı! İşte transferde son durum

Benzer şekilde 20 yaşındaki futbolcunun ailesi de Can Uzun'un Galatasaray'a gitmesine olumlu yaklaşıyor.

Galatasaray'da Can Uzun ısrarı! İşte transferde son durum

İlerleyen günlerde sarı-kırmızılı kulüp ile Alman ekibi Eintracht Frankfurt arasında görüşmelerin süreceği vurgulandı.

Galatasaray'da Can Uzun ısrarı! İşte transferde son durum

Aslan'da teknik heyet de Can Uzun transferini takip ediyor.

Galatasaray'da Can Uzun ısrarı! İşte transferde son durum

2023'TEN BERİ TAKİP EDİLİYOR

Sarı-kırmızılılar, milli futbolcu Can Uzun'u yaklaşık 3 senedir takip ediyor. Nürnberg'de forma giydiği dönemden beri genç oyuncuya ilgi gösteren Galatasaray, bu sezon başında transferde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

Galatasaray'da Can Uzun ısrarı! İşte transferde son durum

ROMA DA DEVREYE GİRDİ

Can Uzun transferinde İtalyan kulübü Roma'nın da devreye girdiği öne sürüldü.

Galatasaray'da Can Uzun ısrarı! İşte transferde son durum

İtalyan La Gazzetta dello Sport'un haberinde, Roma'nın Eintracht Frankfurt ile görüşeceği ve 20 yaşındaki 10 numarayı kadrosuna katmak için girişimlere başlayacağı ifade edildi.

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