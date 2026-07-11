Teknik direktör Okan Buruk'un da çok beğendiği 20 yaşındaki 10 numara için Eintracht Frankfurt'la görüşmeler sürüyor. 4+1 yıllık kontrat yapılması planlanıyor.

Genç yetenek için Alman kulübü 40 ila 50 milyon euro arasında bir bonservis bedeli bekliyor. Sarı-kırmızılıların da 35+5 milyon euro'luk teklifin üzerine çıkabileceği öğrenildi.