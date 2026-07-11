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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Galatasaray'a Pape Matar Sarr çalımı!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Pape Matar Sarr çalımı!

Orta saha hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Pape Matar Sarr için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, menajeri aracılığıyla 23 yaşındaki yıldız ile temas kurarken resmi teklifin yakında sunulabileceği öne sürüldü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2026 06:50
Fenerbahçe'den Galatasaray'a Pape Matar Sarr çalımı!

N'Golo Kante'den maliyetinden dolayı çıkmayı planlayan, Fred'e gelen teklifleri de değerlendirmeye alan Fenerbahçe, orta alana takviye yapma kararı aldı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Pape Matar Sarr çalımı!

Listesinde birçok oyuncu bulunan sarı-lacivertlilerin, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan bir isimle ilgilendiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Pape Matar Sarr çalımı!

Kadıköy ekibi, ezeli rakibinin transfer listesinin üst sıralarında bulunan Pape Matar Sarr'la ilgili bilgi toplamaya başladı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Pape Matar Sarr çalımı!

İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre ise Fenerbahçe yönetimi, 23 yaşındaki orta saha için menajerler vasıtasıyla nabız yokladı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Pape Matar Sarr çalımı!

2022'den bu yana Tottenham forması giyen Senegalli oyuncu için sarı-lacivertlilerin teklif yapabileceği de iddia edildi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Pape Matar Sarr çalımı!

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Geçen sezon Premier Lig'de 26 maçta bin 389 dakika süre alabilen Sarr, rotasyonda kaldığı için daha fazla oynamak istiyor ve bu nedenle de takımdan ayrılabileceği ileri sürüldü.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Pape Matar Sarr çalımı!

TALİPLERİ VAR

İngiliz basını, Pape Matar Sarr'ın Avrupa'dan bir çok talibinin olduğunu vurguladı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Pape Matar Sarr çalımı!

F.BAHÇE FIRSAT GÖZETİYOR

Fenerbahçe ise Kante ve Fred'le yollarını ayırması halinde Sarr için işi resmiyete dökecek.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Pape Matar Sarr çalımı!

16.9 MİLYON EURO ÖDENDİ

2020'de Senegal ekibi G. Foot'tan Metz'e gelen Sarr, 2021'de Tottenham'a 16.9 milyon euroya satıldı. Ancak İngiliz ekibi oyuncuyu bir yıllığına Metz'e yine kiralık olarak gönderdi. Sarr, 2022'den bu yana tottenham'da forma giyiyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Pape Matar Sarr çalımı!

MİLLİ TAKIMDA 42 MAÇA ÇIKTI

Sarr, Senegal Milli Takımı'nın da vazgeçilmez isimlerinden biri... 23 yaşındaki oyuncu, mart 2021'de, 18 yaşındayken milli formayla ilk maçına çıktı ve 42 kez terletti. Senegal ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda boy gösteren genç orta saha, Belçika maçının son 47 dakikasında görev yapmıştı.

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