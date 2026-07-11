Fenerbahçe'den Galatasaray'a Pape Matar Sarr çalımı!
Orta saha hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Pape Matar Sarr için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, menajeri aracılığıyla 23 yaşındaki yıldız ile temas kurarken resmi teklifin yakında sunulabileceği öne sürüldü. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2026 06:50
N'Golo Kante'den maliyetinden dolayı çıkmayı planlayan, Fred'e gelen teklifleri de değerlendirmeye alan Fenerbahçe, orta alana takviye yapma kararı aldı.
Listesinde birçok oyuncu bulunan sarı-lacivertlilerin, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan bir isimle ilgilendiği öne sürüldü.
Kadıköy ekibi, ezeli rakibinin transfer listesinin üst sıralarında bulunan Pape Matar Sarr'la ilgili bilgi toplamaya başladı.
İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre ise Fenerbahçe yönetimi, 23 yaşındaki orta saha için menajerler vasıtasıyla nabız yokladı.
2022'den bu yana Tottenham forması giyen Senegalli oyuncu için sarı-lacivertlilerin teklif yapabileceği de iddia edildi.
AYRILMAYA SICAK BAKIYOR
Geçen sezon Premier Lig'de 26 maçta bin 389 dakika süre alabilen Sarr, rotasyonda kaldığı için daha fazla oynamak istiyor ve bu nedenle de takımdan ayrılabileceği ileri sürüldü.
TALİPLERİ VAR
İngiliz basını, Pape Matar Sarr'ın Avrupa'dan bir çok talibinin olduğunu vurguladı.
F.BAHÇE FIRSAT GÖZETİYOR
Fenerbahçe ise Kante ve Fred'le yollarını ayırması halinde Sarr için işi resmiyete dökecek.
16.9 MİLYON EURO ÖDENDİ
2020'de Senegal ekibi G. Foot'tan Metz'e gelen Sarr, 2021'de Tottenham'a 16.9 milyon euroya satıldı. Ancak İngiliz ekibi oyuncuyu bir yıllığına Metz'e yine kiralık olarak gönderdi. Sarr, 2022'den bu yana tottenham'da forma giyiyor.
MİLLİ TAKIMDA 42 MAÇA ÇIKTI
Sarr, Senegal Milli Takımı'nın da vazgeçilmez isimlerinden biri... 23 yaşındaki oyuncu, mart 2021'de, 18 yaşındayken milli formayla ilk maçına çıktı ve 42 kez terletti. Senegal ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda boy gösteren genç orta saha, Belçika maçının son 47 dakikasında görev yapmıştı.