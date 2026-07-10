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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Herkes Greenwood'u beklerken...

Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Herkes Greenwood'u beklerken...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den beklenmedik bir hamle geldi. Marsilya forması giyen İngiliz yıldız Mason Greenwood transferi için geri sayıma geçen sarı-lacivertliler, sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2026 18:09
Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Herkes Greenwood'u beklerken...

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Herkes Greenwood'u beklerken...

Şu ana kadar Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Amara Diouf transferlerini açıklayan sarı-lacivertliler, dünya çapında ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Herkes Greenwood'u beklerken...

Fenerbahçe, Marsilya forması giyen İngiliz yıldız Mason Greenwood ile her konuda anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Herkes Greenwood'u beklerken...

Sarı-lacivertlilerin, 24 yaşındaki futbolcu için Fransız ekibine 40+5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Herkes Greenwood'u beklerken...

Fenerbahçe'nin Greenwood'a ise yıllık 8 milyon Euro ücret ve şampiyonluk bonusu vereceği kaydedildi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Herkes Greenwood'u beklerken...

Kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi beklenen yıldız futbolcunun 4 ya da 4+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Herkes Greenwood'u beklerken...

Mason Greenwood için geri sayıma geçen sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Herkes Greenwood'u beklerken...

YERRY MINA SÜRPRİZİ

Transfer Feed'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Cagliari forması giyen Kolombiyalı stoper Yerry Mina ile ilgileniyor.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Herkes Greenwood'u beklerken...

Sarı-lacivertlilerin, Serie A'da boy gösteren 31 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Herkes Greenwood'u beklerken...

Fenerbahçe'nin deneyimli savunma oyuncusunun transferi için son saatlerde Cagliari ile temaslarını artırdığı vurgulandı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Herkes Greenwood'u beklerken...

Yönetimin somut adım atmadan önce Mina'nın fiziksel durumunu dikkatlice değerlendirdiğinin altı çizildi.

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