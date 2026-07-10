Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! Herkes Greenwood'u beklerken...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den beklenmedik bir hamle geldi. Marsilya forması giyen İngiliz yıldız Mason Greenwood transferi için geri sayıma geçen sarı-lacivertliler, sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2026 18:09
Sarı-lacivertlilerin, 24 yaşındaki futbolcu için Fransız ekibine 40+5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
Fenerbahçe'nin Greenwood'a ise yıllık 8 milyon Euro ücret ve şampiyonluk bonusu vereceği kaydedildi.
Kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi beklenen yıldız futbolcunun 4 ya da 4+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Mason Greenwood için geri sayıma geçen sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
YERRY MINA SÜRPRİZİ
Transfer Feed'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Cagliari forması giyen Kolombiyalı stoper Yerry Mina ile ilgileniyor.
Sarı-lacivertlilerin, Serie A'da boy gösteren 31 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
Fenerbahçe'nin deneyimli savunma oyuncusunun transferi için son saatlerde Cagliari ile temaslarını artırdığı vurgulandı.
Yönetimin somut adım atmadan önce Mina'nın fiziksel durumunu dikkatlice değerlendirdiğinin altı çizildi.
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