Greenwood Fenerbahçe'ye transfer olmak için büyük fedakarlık yaptı!
Mason Greenwood transferinde mutlu sona çok yaklaşan Fenerbahçe'de heyecan dorukta. İngiliz futbolcunun sarı-lacivertli formayı giyebilmek adına yaptığı büyük fedakarlık ise transferin en çok konuşulan detayı oldu. | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2026 15:07
Sarı-lacivertlilerin, yıldız futbolcuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Transferde artık sona gelindiği belirtilirken, resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
F.BAHÇE İÇİN BÜYÜK FEDAKARLIK
A Spor'un haberine göre Greenwood, Fenerbahçe'ye transfer olabilmek adına önemli bir fedakârlık yaparak kendi bonservisinden doğan 8 milyon euroluk payından vazgeçti.
Öte yandan Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer ile futbol direktörü Oğuz Çetin'in transferi resmen sonuçlandırmak üzere Marsilya'ya hareket etti.
Sarı-lacivertlilerin, herhangi bir pürüz çıkmaması halinde Mason Greenwood'u 24 saat içerisinde İstanbul'a getirerek transferi resmiyete kavuşturması bekleniyor.
37 GOLLÜK KATKI
Greenwood, bu sezon Marsilya formasıyla çıktığı maçlarda; 26 gol atarak kariyer rekoru kırdı.
Oyuncu ayrıca 11 asist yaparak toplamda 37 gole direkt katkı sağladı.
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