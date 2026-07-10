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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Greenwood Fenerbahçe'ye transfer olmak için büyük fedakarlık yaptı!

Greenwood Fenerbahçe'ye transfer olmak için büyük fedakarlık yaptı!

Mason Greenwood transferinde mutlu sona çok yaklaşan Fenerbahçe'de heyecan dorukta. İngiliz futbolcunun sarı-lacivertli formayı giyebilmek adına yaptığı büyük fedakarlık ise transferin en çok konuşulan detayı oldu. | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2026 15:07
Greenwood Fenerbahçe'ye transfer olmak için büyük fedakarlık yaptı!

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Greenwood Fenerbahçe'ye transfer olmak için büyük fedakarlık yaptı!

Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Amara Diouf transferlerini resmileştiren sarı-lacivertliler, şimdi gözünü Marsilya'nın İngiliz yıldızı Mason Greenwood'a çevirdi.

Greenwood Fenerbahçe'ye transfer olmak için büyük fedakarlık yaptı!

İddialara göre Fenerbahçe, Greenwood'un transferi için Marsilya ile 40 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı.

Greenwood Fenerbahçe'ye transfer olmak için büyük fedakarlık yaptı!

Sarı-lacivertlilerin, yıldız futbolcuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Greenwood Fenerbahçe'ye transfer olmak için büyük fedakarlık yaptı!

Transferde artık sona gelindiği belirtilirken, resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Greenwood Fenerbahçe'ye transfer olmak için büyük fedakarlık yaptı!

F.BAHÇE İÇİN BÜYÜK FEDAKARLIK

A Spor'un haberine göre Greenwood, Fenerbahçe'ye transfer olabilmek adına önemli bir fedakârlık yaparak kendi bonservisinden doğan 8 milyon euroluk payından vazgeçti.

Greenwood Fenerbahçe'ye transfer olmak için büyük fedakarlık yaptı!

Öte yandan Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer ile futbol direktörü Oğuz Çetin'in transferi resmen sonuçlandırmak üzere Marsilya'ya hareket etti.

Greenwood Fenerbahçe'ye transfer olmak için büyük fedakarlık yaptı!

Sarı-lacivertlilerin, herhangi bir pürüz çıkmaması halinde Mason Greenwood'u 24 saat içerisinde İstanbul'a getirerek transferi resmiyete kavuşturması bekleniyor.

Greenwood Fenerbahçe'ye transfer olmak için büyük fedakarlık yaptı!

37 GOLLÜK KATKI
Greenwood, bu sezon Marsilya formasıyla çıktığı maçlarda; 26 gol atarak kariyer rekoru kırdı.

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