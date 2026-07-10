Fenerbahçe'de Karim Adeyemi gelişmesi! 5 yıllık imzalıyor
Fenerbahçe ile de adı transfer döneminde sıkça anılan Karim Adeyemi'nin kariyerine devam edeceği takım netleşti. 24 yaşındaki Alman yıldızın, 5 yıllık sözleşmeyle Avrupa devine imza atması bekleniyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2026 20:06
İLK TEKLİF GERİ ÇEVRİLMİŞTİ
Barcelona'nın Borussia Dortmund'a yaptığı 20 milyon euro'luk ilk teklif kabul görmezken, Katalan ekibi ikinci girişiminde mutlu sona ulaştı.
Tarafların, 22 milyon euro bonservis bedeline ek olarak performansa bağlı 7 milyon euro'ya kadar çıkabilecek bonuslar karşılığında anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Haberde, Karim Adeyemi'nin transfer süreci boyunca Barcelona dışında herhangi bir seçeneği değerlendirmediği ifade edildi.
Borussia Dortmund ile sözleşmesinin son yılına giren 24 yaşındaki kanat oyuncusunun bu durumu, transferin gerçekleşmesinde önemli etkenlerden biri olarak öne çıktı.
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in kadrosunda görmek için yönetime ısrarcı olduğu Adeyemi, geride kalan sezonda 39 resmi maçta forma giydi.
Yetenekli kanat oyuncusu bu müsabakalarda toplamda 10 kez fileleri sarsarken 6 kez golü getiren pası kaydetti.
Alman futbolcunun, Barcelona'da ilk etapta oyuna sonradan dahil olan etkili bir alternatif olarak değerlendirilmesi beklenirken, transferin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı belirtiliyor.
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