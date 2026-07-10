İLK TEKLİF GERİ ÇEVRİLMİŞTİ Barcelona'nın Borussia Dortmund'a yaptığı 20 milyon euro'luk ilk teklif kabul görmezken, Katalan ekibi ikinci girişiminde mutlu sona ulaştı.

Tarafların, 22 milyon euro bonservis bedeline ek olarak performansa bağlı 7 milyon euro'ya kadar çıkabilecek bonuslar karşılığında anlaşmaya vardığı öğrenildi.