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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Karim Adeyemi gelişmesi! 5 yıllık imzalıyor

Fenerbahçe'de Karim Adeyemi gelişmesi! 5 yıllık imzalıyor

Fenerbahçe ile de adı transfer döneminde sıkça anılan Karim Adeyemi'nin kariyerine devam edeceği takım netleşti. 24 yaşındaki Alman yıldızın, 5 yıllık sözleşmeyle Avrupa devine imza atması bekleniyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2026 20:06
Fenerbahçe'de Karim Adeyemi gelişmesi! 5 yıllık imzalıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile anılan Karim Adeyemi'nin kariyerine devam edeceği takım belli oldu.

Fenerbahçe'de Karim Adeyemi gelişmesi! 5 yıllık imzalıyor

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre Alman yıldız, Barcelona ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'de Karim Adeyemi gelişmesi! 5 yıllık imzalıyor

Adeyemi'nin İspanyol deviyle 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Karim Adeyemi gelişmesi! 5 yıllık imzalıyor

İLK TEKLİF GERİ ÇEVRİLMİŞTİ

Barcelona'nın Borussia Dortmund'a yaptığı 20 milyon euro'luk ilk teklif kabul görmezken, Katalan ekibi ikinci girişiminde mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe'de Karim Adeyemi gelişmesi! 5 yıllık imzalıyor

Tarafların, 22 milyon euro bonservis bedeline ek olarak performansa bağlı 7 milyon euro'ya kadar çıkabilecek bonuslar karşılığında anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Karim Adeyemi gelişmesi! 5 yıllık imzalıyor

Haberde, Karim Adeyemi'nin transfer süreci boyunca Barcelona dışında herhangi bir seçeneği değerlendirmediği ifade edildi.

Fenerbahçe'de Karim Adeyemi gelişmesi! 5 yıllık imzalıyor

Borussia Dortmund ile sözleşmesinin son yılına giren 24 yaşındaki kanat oyuncusunun bu durumu, transferin gerçekleşmesinde önemli etkenlerden biri olarak öne çıktı.

Fenerbahçe'de Karim Adeyemi gelişmesi! 5 yıllık imzalıyor

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in kadrosunda görmek için yönetime ısrarcı olduğu Adeyemi, geride kalan sezonda 39 resmi maçta forma giydi.

Fenerbahçe'de Karim Adeyemi gelişmesi! 5 yıllık imzalıyor

Yetenekli kanat oyuncusu bu müsabakalarda toplamda 10 kez fileleri sarsarken 6 kez golü getiren pası kaydetti.

Fenerbahçe'de Karim Adeyemi gelişmesi! 5 yıllık imzalıyor

Alman futbolcunun, Barcelona'da ilk etapta oyuna sonradan dahil olan etkili bir alternatif olarak değerlendirilmesi beklenirken, transferin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı belirtiliyor.

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