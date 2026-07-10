CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan kanat bombası! Assane Diao'ya teklif...

Galatasaray'dan kanat bombası! Assane Diao'ya teklif...

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları hız kazanırken, sarı-kırmızılıların orta saha için sürpriz bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü. İtalyan ekibi Como'da forma giyen genç yıldız Assane Diao için hazırlanan teklifin detayları ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2026 13:12
Galatasaray'dan kanat bombası! Assane Diao'ya teklif...

Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları başladı.

Galatasaray'dan kanat bombası! Assane Diao'ya teklif...

Sarı-kırmızılı ekipte tüm gözler transfer çalışmalarına çevrilirken, Avrupa kupalarında iddialı bir kadro oluşturmak isteyen yönetim, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kanat takviyesi için harekete geçti.

Galatasaray'dan kanat bombası! Assane Diao'ya teklif...

Bu doğrultuda Galatasaray'ın gündemine flaş bir isim geldi.

Galatasaray'dan kanat bombası! Assane Diao'ya teklif...

Sarı-kırmızılıların, İtalya Serie A ekiplerinden Como'da forma giyen Assane Diao'nun durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü.

Galatasaray'dan kanat bombası! Assane Diao'ya teklif...

Matteo Moretto'nun haberine göre; sarı kırmızılılar, Assane Diao için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi hazırlıyor.

Galatasaray'dan kanat bombası! Assane Diao'ya teklif...

20 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusunun piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'dan kanat bombası! Assane Diao'ya teklif...

Genç yıldızın İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'dan kanat bombası! Assane Diao'ya teklif...

Assane Diao geçtiğimiz sezon Como formasıyla 20 maçta görev alırken 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'dan kanat bombası! Assane Diao'ya teklif...

Genç kanat Dünya Kupası'nda Senegal formasıyla 6 maçta süre aldı.

G.Saray'a Can Uzun transferinde rakip çıktı!
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
DİĞER
O arabadan çıkan ses Türkiye’nin hiti oldu! Hakan Peker’den Demet Akalın’ın keşfedilme hikayesi: “Onun için ütopik bir şeydi”
Özgür Özel CHP'yi parçalayacaklarını itiraf etti! Yeni parti hazırlığı ve "yedek lastik" planı
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de gündem yeniden o yıldız!
Fenerbahçe'den transferde dev çalım!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de gündem yeniden o yıldız! F.Bahçe'de gündem yeniden o yıldız! 12:13
Jhon Duran'dan dikkat çeken paylaşım! Jhon Duran'dan dikkat çeken paylaşım! 11:57
Nwaiwu gönülleri fethetti Nwaiwu gönülleri fethetti 11:40
Nathan Ake Avusturya kampına katıldı Nathan Ake Avusturya kampına katıldı 10:57
F.Bahçe'de Mason Greenwood gelişmesi! F.Bahçe'de Mason Greenwood gelişmesi! 10:43
Djalo'dan Italiano'ya övgü dolu sözler! Djalo'dan Italiano'ya övgü dolu sözler! 10:24
Daha Eski
Çorum FK kaleci transferini duyurdu! Çorum FK kaleci transferini duyurdu! 10:18
Fenerbahçe'den transferde dev çalım! Fenerbahçe'den transferde dev çalım! 09:58
Fener'in eski yıldızları Aslan'a! Fener'in eski yıldızları Aslan'a! 09:48
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! 09:41
Filenin Sultanları ABD'ye mağlup Filenin Sultanları ABD'ye mağlup 09:40
G.Saray'ın yıldızına Ada kancası! 30 milyon Euro... G.Saray'ın yıldızına Ada kancası! 30 milyon Euro... 09:35