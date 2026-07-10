Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları başladı.

Sarı-kırmızılı ekipte tüm gözler transfer çalışmalarına çevrilirken, Avrupa kupalarında iddialı bir kadro oluşturmak isteyen yönetim, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kanat takviyesi için harekete geçti.