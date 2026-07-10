Galatasaray'dan kanat bombası! Assane Diao'ya teklif...
Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları hız kazanırken, sarı-kırmızılıların orta saha için sürpriz bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü. İtalyan ekibi Como'da forma giyen genç yıldız Assane Diao için hazırlanan teklifin detayları ortaya çıktı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2026 13:12
Sarı-kırmızılıların, İtalya Serie A ekiplerinden Como'da forma giyen Assane Diao'nun durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü.
Matteo Moretto'nun haberine göre; sarı kırmızılılar, Assane Diao için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi hazırlıyor.
20 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusunun piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Genç yıldızın İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Assane Diao geçtiğimiz sezon Como formasıyla 20 maçta görev alırken 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Genç kanat Dünya Kupası'nda Senegal formasıyla 6 maçta süre aldı.
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