CANLI ALTIN FİYATLARI | Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatındaki güçlü seyir ile iç piyasadaki fiziki talep, Kıymetli Madenler Piyasası'nda tırmanışı tetikledi. Çarşamba seansında alıcıların baskın olduğu bir grafik sergileyen altın, dün gün içerisinde en düşük 6 milyon 150 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 245 bin lira bantları arasında işlem gördü. Seans sonuna doğru gelen alımlarla ise günü yüzde 1,5 primle kapattı. Böylece standart altın son haftaların en yüksek seviyelerinden birine ulaşmış oldu. İşte 23 Temmuz canlı altın fiyatları ve kur takibi!

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.264,58 ₺ GRAM ALTIN SATIŞ: 6.265,48 ₺

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 23 TEMMUZ 2026

◼ABD Doları: 47,22 (Alış) - 47,24 (Satış)

◼EURO: 54,05 (Alış) - 54,13 (Satış)

◼STERLİN: 63,31 (Alış) - 63,43 (Satış)

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 155 DOLAR

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 6 milyon 238 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,34, bileşik getirisi yüzde 42,01 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 47,0979, satışta 47,2866 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 47,0804, satışta 47,2691 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1412, sterlin/dolar paritesi 1,3378 ve dolar/yen paritesi 163,1 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,8 artışla 91 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 23 TEMMUZ 2026

▶ Gram Altın Alış: 6.264,58 ₺

▶Gram Altın Satış: 6.265,48 ₺

▶Çeyrek Altın Alış: 10.177,00 TL ₺

▶Çeyrek Altın Satış: 10.252,00 ₺

▶Yarım Altın Alış: 20.355,00 ₺

▶Yarım Altın Satış: 20.517,00 ₺

▶Tam Altın Alış: 40.319,28 ₺

▶Tam Altın Satış: 41.106,65 ₺

▶Ata Altın Alış: 41.563,60 ₺

▶Ata Altın Satış: 42.603,74 ₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.671,91 ₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.716,05 ₺

▶Gümüş Alış: 90,76 ₺

▶Gümüş Satış: 90,85 ₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 23 Temmuz Perşembe günü saat 06.14 itibarıyla alınmıştır.