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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe eski yıldızını geri istiyor! Galatasaray da transferde devrede

Fenerbahçe eski yıldızını geri istiyor! Galatasaray da transferde devrede

Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Savunma hattına bir takviye daha yapmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerin, eski yıldızlarından birini yeniden gündemine aldığı öğrenildi. Söz konusu oyuncunun transferi için yalnızca Fenerbahçe'nin değil, Galatasaray'ın da devrede olduğu iddia edildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 06:50
Fenerbahçe eski yıldızını geri istiyor! Galatasaray da transferde devrede

Transfer çalışmaları kapsamında savunma hattına takviye planlayan Fenerbahçe'de tanıdık bir isim gündeme geldi.

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Fenerbahçe eski yıldızını geri istiyor! Galatasaray da transferde devrede

Kulübün altyapısından yetişen Yusuf Akçiçek'in yeniden kadroya kazandırılması amaçlanıyor.

Fenerbahçe eski yıldızını geri istiyor! Galatasaray da transferde devrede

Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de oynayan 20 yaşındaki stoper için harekete geçmeyi planlıyor.

Fenerbahçe eski yıldızını geri istiyor! Galatasaray da transferde devrede

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın 2023-2024 sezonunda beraber çalıştığı ve ilk kez A takımda görev verdiği genç savunmacıyı çok beğendiği dile getirildi.

Fenerbahçe eski yıldızını geri istiyor! Galatasaray da transferde devrede

Sol stoperde oynayan Yusuf'un Al Hilal'le Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe eski yıldızını geri istiyor! Galatasaray da transferde devrede

Piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen 2006 doğumlu yıldızın Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Fenerbahçe eski yıldızını geri istiyor! Galatasaray da transferde devrede

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Eylül 2025'te Fenerbahçe'den Al Hilal'e transfer olan Yusuf Akçiçek, kulüp tarihine adını yazdırmıştı.

Fenerbahçe eski yıldızını geri istiyor! Galatasaray da transferde devrede

22 milyon euroluk bonservis bedeliyle Suudi Arabistan ekibine satılan Yusuf, kulüp tarihine en fazla para kazandıran oyuncular arasına girmişti.

Fenerbahçe eski yıldızını geri istiyor! Galatasaray da transferde devrede

G.SARAY DA İSTİYOR

Yusuf Akçiçek konusunda Galatasaray'ın da devrede olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe eski yıldızını geri istiyor! Galatasaray da transferde devrede

Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu Okan Buruk'un 20 yaşındaki stoperi çok beğendiği ve kadrosunda görmek istediği kaydedildi. Yusuf'la ilgili Galatasaray'ın da Al Hilal'le görüşmeler yapmayı planladığı belirtildi.

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