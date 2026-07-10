Trossard Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri açıkladı
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın transferi için gün saydığı Leandro Trossard için Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddia edilmişti. Belçikalı yıldızın menajeri, oyuncusunun sarı-lacivertli takıma transferine ilişkin açıklamada bulundu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2026 19:22
Şu ana kadar 5 transfer açıklayan Beşiktaş'ta gözler Leandro Trossard transferine çevrildi.
Siyah-beyazlı kurmaylar, Arsenal forması giyen Belçikalı yıldızla büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Yönetim ile Trossard'ın menajeri arasında gerçekleşen son görüşmeler son derece olumlu geçti.
31 yaşındaki futbolcunun adı son günlerde Fenerbahçe ile anılıyordu.
FENERBAHÇE İDDİALARI YALANLANDI
A Spor muhabiri Efecan Öztaş'ın haberine göre; oyuncu cephesi, son günlerde ortaya atılan Fenerbahçe iddialarını yalanladı. Trossard cephesinden konuyla ilgili, "Böyle bir durum kesinlikle yok." ifadesi kullanıldı.
Trossard'ın Beşiktaş'ın projesine ve yapılan teklife oldukça sıcak baktığı, şu an tamamen siyah-beyazlıların teklifine odaklandığı ve diğer teklifleri değerlendirmeye dahi almadığı ifade edildi.
İspanya - Belçika maçının ardından taraflar arasında bir görüşme daha yapılacağı öğrenildi.
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