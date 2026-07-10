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Haberler Fenerbahçe Trossard Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Trossard Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın transferi için gün saydığı Leandro Trossard için Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddia edilmişti. Belçikalı yıldızın menajeri, oyuncusunun sarı-lacivertli takıma transferine ilişkin açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2026 19:22
Trossard Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Trossard Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle dikkatleri çekti.

Trossard Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Kartal şu ana kadar Kassoum Ouattara, Alexander Nübel, Salih Özcan, İlhan Fakılı ve Doğan Alemdar transferlerini resmiyete kavuşturdu.

Trossard Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Şu ana kadar 5 transfer açıklayan Beşiktaş'ta gözler Leandro Trossard transferine çevrildi.

Trossard Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Siyah-beyazlı kurmaylar, Arsenal forması giyen Belçikalı yıldızla büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Trossard Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Yönetim ile Trossard'ın menajeri arasında gerçekleşen son görüşmeler son derece olumlu geçti.

Trossard Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

31 yaşındaki futbolcunun adı son günlerde Fenerbahçe ile anılıyordu.

Trossard Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

FENERBAHÇE İDDİALARI YALANLANDI

A Spor muhabiri Efecan Öztaş'ın haberine göre; oyuncu cephesi, son günlerde ortaya atılan Fenerbahçe iddialarını yalanladı. Trossard cephesinden konuyla ilgili, "Böyle bir durum kesinlikle yok." ifadesi kullanıldı.

Trossard Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Trossard'ın Beşiktaş'ın projesine ve yapılan teklife oldukça sıcak baktığı, şu an tamamen siyah-beyazlıların teklifine odaklandığı ve diğer teklifleri değerlendirmeye dahi almadığı ifade edildi.

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