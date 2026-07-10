Yeni sezonda Devler Ligi'nde ses getirecek bir kadro kurmaya hazırlanan Galatasaray, yaz döneminde yönünü orta saha transferine çevirdi.

Sarı-kırmızılıların gündeminde Avrupa'nın 5 büyük liginden yıldız isimler yer alırken yaşanan o gelişmenin ardından o oyuncunun adına bir çizik çekildi.