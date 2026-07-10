Galatasaray'da flaş gelişme! Transferi kesinleşti
Yaz transfer döneminde orta sahaya takviye yapmak üzere kolları sıvayan Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların transfer gündeminde yer alan yıldız oyuncunun o takıma "evet" dediği ve imzanın yakın zamanda resmen açıklanacağı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2026 18:42 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2026 18:47
Brezilyalı futbolcunun yeni adresi Ada basını tarafından açıklandı.
The Athletic'te yer alan habere göre Santos, Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile anlaşma sağladı.
Transferin kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanacağı kaydedilirken mali detaylar ortaya çıktı.
Manchester United'ın 56 + 2 milyon euro bonus karşılığında Chelsea ile el sıkıştı.
Öte yandan Chelsea'nin Santos'un bir sonraki transferinden %10 pay alacağı ifade edildi.
Geçtiğimiz sezonu 43 maçta 2.410 dakika süre alan Sambacı, 3 gol/4 asist katkısı sundu.
Brezilya Milli Takımı'nda altı kez forma giyen yetenekli oyuncu, Carlo Ancelotti'nin FIFA 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almadı.
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