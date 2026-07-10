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Haberler Galatasaray Galatasaray'da flaş gelişme! Transferi kesinleşti

Galatasaray'da flaş gelişme! Transferi kesinleşti

Yaz transfer döneminde orta sahaya takviye yapmak üzere kolları sıvayan Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların transfer gündeminde yer alan yıldız oyuncunun o takıma "evet" dediği ve imzanın yakın zamanda resmen açıklanacağı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2026 18:42 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2026 18:47
Galatasaray'da flaş gelişme! Transferi kesinleşti

Yeni sezonda Devler Ligi'nde ses getirecek bir kadro kurmaya hazırlanan Galatasaray, yaz döneminde yönünü orta saha transferine çevirdi.

Galatasaray'da flaş gelişme! Transferi kesinleşti

Sarı-kırmızılıların gündeminde Avrupa'nın 5 büyük liginden yıldız isimler yer alırken yaşanan o gelişmenin ardından o oyuncunun adına bir çizik çekildi.

Galatasaray'da flaş gelişme! Transferi kesinleşti

Cimbom, Chelsea'nin 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Andrey Santos için temas halindeydi.

Galatasaray'da flaş gelişme! Transferi kesinleşti

Brezilyalı futbolcunun yeni adresi Ada basını tarafından açıklandı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Transferi kesinleşti

The Athletic'te yer alan habere göre Santos, Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile anlaşma sağladı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Transferi kesinleşti

Transferin kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanacağı kaydedilirken mali detaylar ortaya çıktı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Transferi kesinleşti

Manchester United'ın 56 + 2 milyon euro bonus karşılığında Chelsea ile el sıkıştı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Transferi kesinleşti

Öte yandan Chelsea'nin Santos'un bir sonraki transferinden %10 pay alacağı ifade edildi.

Galatasaray'da flaş gelişme! Transferi kesinleşti

Geçtiğimiz sezonu 43 maçta 2.410 dakika süre alan Sambacı, 3 gol/4 asist katkısı sundu.

Galatasaray'da flaş gelişme! Transferi kesinleşti

Brezilya Milli Takımı'nda altı kez forma giyen yetenekli oyuncu, Carlo Ancelotti'nin FIFA 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almadı.

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