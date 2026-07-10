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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta flaş Trossard gelişmesi! İstanbul'da yapılan ilk görüşme sonrası...

Beşiktaş'ta flaş Trossard gelişmesi! İstanbul'da yapılan ilk görüşme sonrası...

Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde yer alan Leandro Trossard transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Belçikalı yıldızın temsilcileriyle İstanbul'da yapılan görüşmenin detayları ortaya çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2026 16:05 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2026 16:35
Beşiktaş'ta flaş Trossard gelişmesi! İstanbul'da yapılan ilk görüşme sonrası...

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Leandro Trossard hakkında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. A Spor Muhabiri Efecan Öztaş'ın haberine göre Belçikalı yıldızın temsilcileriyle İstanbul'da yapılan görüşmenin olumlu geçtiği ifade edildi. Öztaş, Trossard cephesinin son günlerde ortaya atılan Fenerbahçe iddialarını ise net bir dille yalanladığını belirtti. Trossard'ın Beşiktaş'ın projesine ve yapılan teklife oldukça sıcak baktığı, şu an tamamen siyah-beyazlıların teklifine odaklandığı ve diğer teklifleri değerlendirmeye dahi almadığı vurgulandı.Transferde kritik 48 saate girildiği, İspanya - Belçika maçının ardından taraflar arasında bir görüşme daha yapılacağı öğrenildi.

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