Transferin hareketli takımı Trabzonspor'da sürpriz bir iddia gündeme geldi. Fransa basını bordo-mavili ekibin Reims forması giyen 25 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha Mory Gbane'yi transfer etmek istediğini öne sürdü.

Footmercato kaynaklı habere göre, transfer piyasasında ilgi gören Fildişi Sahilli orta saha için Avrupa'dan üç kulübün harekete geçmeye hazırlandığı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre İngiltere Championship ekiplerinden West Ham, İskoçya temsilcisi Celtic ve Süper Lig'den Trabzonspor, Gbane'nin durumunu yakından takip ediyor.

Reims yönetiminin ise artan ilgiler karşısında oyuncunun yaz transfer döneminde ayrılığına kapıyı tamamen kapatmadığı ve tatmin edici bir teklif gelmesi halinde satış seçeneğini değerlendirebileceği ifade edildi.

Bu sezon Reims forması ile 30 maça çıkan Gbane, 3 gollük katkı sağladı.

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