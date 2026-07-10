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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Mory Gbane hamlesi! Transferde 2 rakip var

Trabzonspor'dan Mory Gbane hamlesi! Transferde 2 rakip var

Trabzonspor'da dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Bordo-mavili ekibin Reims forması giyen Mory Gbane için transfer yarışına girdiği öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2026 16:27
Trabzonspor'dan Mory Gbane hamlesi! Transferde 2 rakip var

Transferin hareketli takımı Trabzonspor'da sürpriz bir iddia gündeme geldi. Fransa basını bordo-mavili ekibin Reims forması giyen 25 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha Mory Gbane'yi transfer etmek istediğini öne sürdü.

Footmercato kaynaklı habere göre, transfer piyasasında ilgi gören Fildişi Sahilli orta saha için Avrupa'dan üç kulübün harekete geçmeye hazırlandığı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre İngiltere Championship ekiplerinden West Ham, İskoçya temsilcisi Celtic ve Süper Lig'den Trabzonspor, Gbane'nin durumunu yakından takip ediyor.

Reims yönetiminin ise artan ilgiler karşısında oyuncunun yaz transfer döneminde ayrılığına kapıyı tamamen kapatmadığı ve tatmin edici bir teklif gelmesi halinde satış seçeneğini değerlendirebileceği ifade edildi.

Bu sezon Reims forması ile 30 maça çıkan Gbane, 3 gollük katkı sağladı.

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