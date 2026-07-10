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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin hazırlık maçındaki ikinci rakibi Pogon Szczecin

Fenerbahçe'nin hazırlık maçındaki ikinci rakibi Pogon Szczecin

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, kampın ikinci hazırlık maçında Polonya temsilcisi Pogon Szczecin ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2026 15:33
Fenerbahçe'nin hazırlık maçındaki ikinci rakibi Pogon Szczecin

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ikinci hazırlık maçında yarın Polonya temsilcisi Pogon Szczecin ile karşı karşıya gelecek.

Hofmann Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Topuk Yaylası'nda gerçekleştiren sarı-lacivertliler, ikinci etap çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor.

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında ev sahibi ülke temsilcisi Admira Wacker'i 5-0 mağlup etmişti.

Sarı-lacivertliler, buradaki son hazırlık maçında ise 14 Temmuz Salı günü Avusturya ekibi LASK ile karşılaşacak.

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