CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de sıra golcü transferinde! İşte listedeki 5 yıldız

Fenerbahçe'de sıra golcü transferinde! İşte listedeki 5 yıldız

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Manchester City forması giyen Hollandalı stoper Nathan Ake'yi kadrosuna katarak savunmasını güçlendiren Fenerbahçe'de sıra forvet transferine geldi. Sarı-lacivertliler, golcü transferi için tam 5 isim belirledi. İşte o yıldızlar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2026 06:50
Fenerbahçe'de sıra golcü transferinde! İşte listedeki 5 yıldız

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertliler dünyaca ünlü stoper Nathan Ake'yi kadrosuna kattıktan sonra rotasını forvet hattına çevirdi.

Fenerbahçe'de sıra golcü transferinde! İşte listedeki 5 yıldız

Daha önce Vedat Muriqi'yi getiren yönetim, bir forvet daha transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe'de sıra golcü transferinde! İşte listedeki 5 yıldız

Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in idaresinde devam eden çalışmalarda Serhou Guirassy konusunda yoğun çaba harcanıyor.

Fenerbahçe'de sıra golcü transferinde! İşte listedeki 5 yıldız

Gineli golcü için Borussia Dortmund'la pazarlıklar sürüyor. Fenerbahçe, Guirassy için 30 milyon euroluk teklif hazırladı.

Fenerbahçe'de sıra golcü transferinde! İşte listedeki 5 yıldız

Sarı-lacivertlilerde Serhou Guirassy'nin yanında alternatif listesi de belirlendi.

Fenerbahçe'de sıra golcü transferinde! İşte listedeki 5 yıldız

Başkan Aziz Yıldırım'ın çok beğendiği Alexander Sörloth listede bulunuyor.
Norveçli yıldız şu anda Dünya Kupası'nda bulunuyor.

Fenerbahçe'de sıra golcü transferinde! İşte listedeki 5 yıldız

DUSAN VLAHOVIC'LE İLK TEMASLAR BAŞLADI

Fenerbahçe'de bir diğer forvet adayı olarak Dusan Vlahovic de alternatifler arasına girdi. Yönetim, Sırp forvetle bir görüşme yaparak ilk temasları kurdu.

Fenerbahçe'de sıra golcü transferinde! İşte listedeki 5 yıldız

Sarı-lacivertlilerde ayrıca Aston Villa'dan Ollie Watkins de yakından takip ediliyor. Kısa sürede forvet transferinin resmiyet kazanması planlanıyor.

Fenerbahçe'de sıra golcü transferinde! İşte listedeki 5 yıldız

GUIRASSY SON AŞAMADA

Sarı-lacivertliler, görüşmelerini sürdürdüğü Serhou Guirassy'de son aşamaya geldi. Gineli golcü için Borussia Dortmund'la görüşmeler hızlandı. Vedat Muriç'in sakatlığı sonrası 30 yaşındaki forvetin hemen bitirilmesi amaçlanıyor. Dortmund'a 30 milyon euro sunuldu.

Fenerbahçe'de sıra golcü transferinde! İşte listedeki 5 yıldız

RICHARLISON İDDİASI

Team Talk, Fenerbahçe'nin golcü arayışında Richarlison'u gündemine aldığını iddia etti. Haberde, Tottenham'dan ayrılmak isteyen 29 yaşındaki Brezilyalı forvet için sarı-lacivertlilerin harekete geçtiği savunuldu. Richarlison'un tekliflere açık olduğu ifade edildi.

F.Bahçe'nin yeni sol kanadı Manchester City'den!
Cimbom'dan 10 numara transfer!
DİĞER
46 yaşındaki Murat Boz'dan dikkat çeken itiraf! Genetik korkusunu açıkladı
Başkan Erdoğan Kanada Başbakanı Carney ile telefonda görüştü! NATO Zirvesi ve bölgesel konular ele alındı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe Greenwood transferini bitiriyor!
F.Bahçe ve G.Saray'a transfer şoku! İki takımı da istemedi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin yeni sol kanadı Manchester City'den! F.Bahçe'nin yeni sol kanadı Manchester City'den! 00:51
F.Bahçe Greenwood transferini bitiriyor! F.Bahçe Greenwood transferini bitiriyor! 00:00
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da! 00:00
F.Bahçe ve G.Saray'a transfer şoku! İki takımı da istemedi F.Bahçe ve G.Saray'a transfer şoku! İki takımı da istemedi 00:00
Transfer tarihini açıkladı! Greenwood bombası patlıyor Transfer tarihini açıkladı! Greenwood bombası patlıyor 00:00
Trossard Beşiktaş'a çok yakın! Trossard Beşiktaş'a çok yakın! 00:00
Daha Eski
Icardi'den şaşırtan hareket! Beşiktaş ve F.Bahçe... Icardi'den şaşırtan hareket! Beşiktaş ve F.Bahçe... 00:00
Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Beşiktaş'tan transfer açıklaması! 00:00
Günün transfer sürprizi: Sidiki Cherif! Günün transfer sürprizi: Sidiki Cherif! 00:00
Osimhen'den transfer telefonu! Tam 125 milyon Euro... Osimhen'den transfer telefonu! Tam 125 milyon Euro... 00:00
F.Bahçe'de son dakika! İsmail Yüksek ve transfer... F.Bahçe'de son dakika! İsmail Yüksek ve transfer... 00:00
Serdal Adalı: 50 milyon Euro ödedik! Serdal Adalı: 50 milyon Euro ödedik! 00:00