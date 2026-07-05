Fenerbahçe'de sıra golcü transferinde! İşte listedeki 5 yıldız
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Manchester City forması giyen Hollandalı stoper Nathan Ake'yi kadrosuna katarak savunmasını güçlendiren Fenerbahçe'de sıra forvet transferine geldi. Sarı-lacivertliler, golcü transferi için tam 5 isim belirledi. İşte o yıldızlar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2026 06:50
Gineli golcü için Borussia Dortmund'la pazarlıklar sürüyor. Fenerbahçe, Guirassy için 30 milyon euroluk teklif hazırladı.
Sarı-lacivertlilerde Serhou Guirassy'nin yanında alternatif listesi de belirlendi.
Başkan Aziz Yıldırım'ın çok beğendiği Alexander Sörloth listede bulunuyor.
Norveçli yıldız şu anda Dünya Kupası'nda bulunuyor.
DUSAN VLAHOVIC'LE İLK TEMASLAR BAŞLADI
Fenerbahçe'de bir diğer forvet adayı olarak Dusan Vlahovic de alternatifler arasına girdi. Yönetim, Sırp forvetle bir görüşme yaparak ilk temasları kurdu.
Sarı-lacivertlilerde ayrıca Aston Villa'dan Ollie Watkins de yakından takip ediliyor. Kısa sürede forvet transferinin resmiyet kazanması planlanıyor.
GUIRASSY SON AŞAMADA
Sarı-lacivertliler, görüşmelerini sürdürdüğü Serhou Guirassy'de son aşamaya geldi. Gineli golcü için Borussia Dortmund'la görüşmeler hızlandı. Vedat Muriç'in sakatlığı sonrası 30 yaşındaki forvetin hemen bitirilmesi amaçlanıyor. Dortmund'a 30 milyon euro sunuldu.
RICHARLISON İDDİASI
Team Talk, Fenerbahçe'nin golcü arayışında Richarlison'u gündemine aldığını iddia etti. Haberde, Tottenham'dan ayrılmak isteyen 29 yaşındaki Brezilyalı forvet için sarı-lacivertlilerin harekete geçtiği savunuldu. Richarlison'un tekliflere açık olduğu ifade edildi.
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