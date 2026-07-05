Fenerbahçe'ye Sambacı 9 numara! Yönetim düğmeye bastı
Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe, transfer listesine dikkat çeken bir ismi ekledi. Sarı-lacivertli yönetim, İngiltere Premier Lig'de forma giyen yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2026 11:42
Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, 29 yaşındaki 9 numaranın transfer şartlarını sordu.
Sarı-Lacivertliler'in oyuncunun menajeri ve kulübüyle ilk teması kurduğu belirtiliyor.
Kariyerinde piyasa değeri 65 milyon Euro'ya kadar yükselen Richarlison, geride kalan sezonda Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 43 maça çıktı.
Deneyimli forvet, bu karşılaşmalarda 12 gol atıp 5 asist yaptı.
Londra ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi olan Brezilyalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak gösteriliyor.
Brezilya Milli Takımı formasını 54 kez giyen Richarlison, 20 gole imza attı.
Sarı-Lacivertli yönetimin, tecrübeli golcü için önümüzdeki günlerde temaslarını hızlandırması bekleniyor.
43 MAÇTA 12 GOL KAYDETTİ!
Brezilyalı futbolcu Tottenham formasıyla çıktığı 43 karşılaşmada fileleri 12 kez havalandırırken 5 asist yaptı.
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