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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Sambacı 9 numara! Yönetim düğmeye bastı

Fenerbahçe'ye Sambacı 9 numara! Yönetim düğmeye bastı

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe, transfer listesine dikkat çeken bir ismi ekledi. Sarı-lacivertli yönetim, İngiltere Premier Lig'de forma giyen yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2026 11:42
Fenerbahçe'ye Sambacı 9 numara! Yönetim düğmeye bastı

Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer rotası İngiltere olarak belirlendi.

Fenerbahçe'ye Sambacı 9 numara! Yönetim düğmeye bastı

Vedat Muriqi'nin yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak olması üzerine Sarı-Lacivertliler forvet transferinde sürpriz yapabilir.

Fenerbahçe'ye Sambacı 9 numara! Yönetim düğmeye bastı

Gizlilik içinde yürütülen operasyonun hedefindeki ismin, Tottenham forması giyen Brezilyalı golcü Richarlison olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'ye Sambacı 9 numara! Yönetim düğmeye bastı

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, 29 yaşındaki 9 numaranın transfer şartlarını sordu.

Fenerbahçe'ye Sambacı 9 numara! Yönetim düğmeye bastı

Sarı-Lacivertliler'in oyuncunun menajeri ve kulübüyle ilk teması kurduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe'ye Sambacı 9 numara! Yönetim düğmeye bastı

Kariyerinde piyasa değeri 65 milyon Euro'ya kadar yükselen Richarlison, geride kalan sezonda Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 43 maça çıktı.

Fenerbahçe'ye Sambacı 9 numara! Yönetim düğmeye bastı

Deneyimli forvet, bu karşılaşmalarda 12 gol atıp 5 asist yaptı.

Fenerbahçe'ye Sambacı 9 numara! Yönetim düğmeye bastı

Londra ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi olan Brezilyalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'ye Sambacı 9 numara! Yönetim düğmeye bastı

Brezilya Milli Takımı formasını 54 kez giyen Richarlison, 20 gole imza attı.

Fenerbahçe'ye Sambacı 9 numara! Yönetim düğmeye bastı

Sarı-Lacivertli yönetimin, tecrübeli golcü için önümüzdeki günlerde temaslarını hızlandırması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye Sambacı 9 numara! Yönetim düğmeye bastı

43 MAÇTA 12 GOL KAYDETTİ!

Brezilyalı futbolcu Tottenham formasıyla çıktığı 43 karşılaşmada fileleri 12 kez havalandırırken 5 asist yaptı.

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