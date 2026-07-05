"Reddedilen ilk teklif sonrası Fenerbahçe, vadelere yayılmış ikinci resmi teklifini Marsilya'ya iletti. Fenerbahçe'nin teklifi Roma'dan daha iyi ancak ödeme planı değerlendiriliyor."

"Marsilya net bir şekilde hem Fenerbahçe hem de Roma'ya 55 milyon Euro istediğini iletti."