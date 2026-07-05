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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Mason Greenwood için 2. resmi teklif!

Fenerbahçe'den Mason Greenwood için 2. resmi teklif!

Fenerbahçe, yaz transfer dönemi gündeminin üst sıralarında yer alan Mason Greenwood için temaslarını sıklaştırdı. Sarı-lacivertlilerin Marsilya'ya yıldız isim için 2. resmi teklifini ilettiği kaydedildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2026 13:23
Fenerbahçe'den Mason Greenwood için 2. resmi teklif!

Yaz transfer döneminde yapacağı hamleler ile yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefleyen Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den Mason Greenwood için 2. resmi teklif!

Sarı-lacivertliler, bir süredir gündeminde üst sıralarda yer alan Mason Greenwood için temaslarını sıklaştırdı.

Fenerbahçe'den Mason Greenwood için 2. resmi teklif!

Fransız ekibi Olympique Marsilya'da forma giyen yıldız oyuncu için pazarlıklar sürerken Kadıköy ekibi, Greenwood için ikinci resmi teklifini iletti.

Fenerbahçe'den Mason Greenwood için 2. resmi teklif!

Fenerbahçe'nin maaş konusunda transferde rakibi Roma'yı geride bıraktığı belirtildi.

Fenerbahçe'den Mason Greenwood için 2. resmi teklif!

Ayrıca 24 yaşındaki kanat oyuncusu için Atletico Madrid iddialarının henüz ciddi bir girişime dönüşmediği ifade edildi.

Fenerbahçe'den Mason Greenwood için 2. resmi teklif!

İşte A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın Fenerbahçe-Greenwood sürecine dair aktardıkları...

Fenerbahçe'den Mason Greenwood için 2. resmi teklif!

"Reddedilen ilk teklif sonrası Fenerbahçe, vadelere yayılmış ikinci resmi teklifini Marsilya'ya iletti. Fenerbahçe'nin teklifi Roma'dan daha iyi ancak ödeme planı değerlendiriliyor."

Fenerbahçe'den Mason Greenwood için 2. resmi teklif!

"Marsilya net bir şekilde hem Fenerbahçe hem de Roma'ya 55 milyon Euro istediğini iletti."

Fenerbahçe'den Mason Greenwood için 2. resmi teklif!

"Roma'nın maaş teklifi 5.5 milyon Euro. Fenerbahçe, maaş konusunda da en iyi teklifi veren kulüp."

Fenerbahçe'den Mason Greenwood için 2. resmi teklif!

"Atletico Madrid'in şu an itibariyle Mason Greenwood için ciddi bir girişimi yok. Fenerbahçe-Roma yarışta baş başa."

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