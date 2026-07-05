Fenerbahçe'den Mason Greenwood için 2. resmi teklif!
Fenerbahçe, yaz transfer dönemi gündeminin üst sıralarında yer alan Mason Greenwood için temaslarını sıklaştırdı. Sarı-lacivertlilerin Marsilya'ya yıldız isim için 2. resmi teklifini ilettiği kaydedildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2026 13:23
Fenerbahçe'nin maaş konusunda transferde rakibi Roma'yı geride bıraktığı belirtildi.
Ayrıca 24 yaşındaki kanat oyuncusu için Atletico Madrid iddialarının henüz ciddi bir girişime dönüşmediği ifade edildi.
İşte A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın Fenerbahçe-Greenwood sürecine dair aktardıkları...
"Reddedilen ilk teklif sonrası Fenerbahçe, vadelere yayılmış ikinci resmi teklifini Marsilya'ya iletti. Fenerbahçe'nin teklifi Roma'dan daha iyi ancak ödeme planı değerlendiriliyor."
"Marsilya net bir şekilde hem Fenerbahçe hem de Roma'ya 55 milyon Euro istediğini iletti."
"Roma'nın maaş teklifi 5.5 milyon Euro. Fenerbahçe, maaş konusunda da en iyi teklifi veren kulüp."
"Atletico Madrid'in şu an itibariyle Mason Greenwood için ciddi bir girişimi yok. Fenerbahçe-Roma yarışta baş başa."
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