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Haberler Trabzonspor Trabzonspor-Eintracht Frankfurt hazırlık maçı CANLI İZLE

Trabzonspor-Eintracht Frankfurt hazırlık maçı CANLI İZLE

Süper Lig devlerinden Trabzonspor yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile kozlarını paylaşıyor. Bordo-mavililerin Avusturya’nın Salzburg şehrinde oynadığı mücadele, genel güvenlik tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak oynanıyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 16:22 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2026 16:24
Trabzonspor-Eintracht Frankfurt hazırlık maçı CANLI İZLE

Trabzonspor'da yeni sezon öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Bordo-mavililer son olarak prova maçında Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile kozlarını paylaşıyor. Fatih Tekke'nin öğrencileri rakibini mağlup ederek yeni sezon öncesi moral bulmak istiyor.

Trabzonspor-Eintracht Frankfurt maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

TRABZONSPOR-E. FRANKFURT MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

İŞTE TRABZONSPOR-E. FRANKFURT MAÇI İLK 11'LERİ:

Trabzonspor: Onana, Samet, Cenk, Pina, Mustafa, Salih, Malinovskiy, Melih, Metehan, Thierry, Umut

E. Frankfurt: Santos, Baum, Koch, Hojlund, Burkardt, Ebnoutalib, Larsson, Doan, Kusugi, Collins, Can Uzun

TRABZONSPOR-E. FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-E. Frankfurt maçı TSİ 16.30'da başladı. Mücadele HT Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

İŞTE TRABZONSPOR'UN HAZIRLIK MAÇLARI PROGRAMI:

Trabzonspor, Avusturya kampından daha sonra 30 Temmuz'da Al Sadd ve 2 Ağustos'ta Udinese ile hazırlık maçları oynayacak.

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