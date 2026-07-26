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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Ünlü gazeteci transferde flaş haberi verdi! Beşiktaş ve Darwin Nunez...

Ünlü gazeteci transferde flaş haberi verdi! Beşiktaş ve Darwin Nunez...

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta golcü transferi konusunda Darwin Nunez'in son durumu siyah-beyazlı taraftarlar tarafından merakla takip edilirken oldukça sıcak bir gelişme yaşandı. Ünlü gazetecinin vermiş olduğu o haber, gündeme oturdu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 11:13 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2026 11:14
Ünlü gazeteci transferde flaş haberi verdi! Beşiktaş ve Darwin Nunez...

Transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Beşiktaş'ta gündemin öncelikli maddelerinden biri de santrfor takviyesi.

GÜNDEMDE NUNEZ VAR

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıların transfer gündemine Dusan Vlahovic ve Romelu Lukaku gibi isimler gelmişti. Vlahovic ile yapılan görüşmelerde henüz bir sonuç alamayan Beşiktaş, rotayı Suudi Arabistan'a kırdı ve Al Hilal forması giyen Darwin Nunez'i gündemine aldı.

Uruguaylı golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı ve anlaşmaya çok yakın olduğu öne sürülen Beşiktaş'ın transferdeki son durumu hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

GELEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Fabrizio Romano'nun haberine göre, şu aşamada Beşiktaş ile Darwin Nunez arasında anlaşmaya yakın bir durum bulunmuyor. İtalyan gazeteci; Uruguaylı yıldızın Al Hilal'den ayrılma ihtimali bulunduğunu, birçok kulüpten teklif aldığını ve kendisine ulaşan tüm seçenekleri değerlendirmeyi planladığını ifade etti.

TRANSFERDE ODAK: SALAH

Beşiktaş'ın transferdeki önceliğinin ise Mohamed Salah olduğu ve bu Mısırlı oyuncuyu kadrosuna katmak için odaklandığı haberde yer alan bilgiler arasında.

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