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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den açıklama geldi! Diego Carlos...

Fenerbahçe'den açıklama geldi! Diego Carlos...

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Avusturya'ya gidecek olan Fenerbahçe'de, defans futbolcusu Diego Carlos'un sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından kampa katılacağı açıklandı. Öte yandan Vedat Muriqi ve Dorgeles Nene'nin tedavilerinin İstanbul'da süreceği belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2026 11:09 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2026 11:14
Fenerbahçe'den açıklama geldi! Diego Carlos...

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürmek üzere Avusturya'ya gidecek. Geçtiğimiz günlerde sağlık kontrollerine katılmayan ve takımın Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptığı hazırlıklarda da yer almayan Brezilyalı futbolcu Diego Carlos ile ilgili gelişme yaşandı. Carlos'un planlanan sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Avusturya kampına katılacağı belirtildi.

İŞTE F.BAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

"Profesyonel Futbol A Takımımız, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürmek üzere bugün Avusturya'ya hareket edecektir. Futbolcumuz Diego Carlos, planlanan sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Avusturya kampına katılarak çalışmalarına başlayacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

VEDAT VE NENE GÖTÜRÜLMEYECEK

A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın aktardığına göre Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ve Dorgeles Nene, Avusturya kampına götürülmeyecek. 2 yıldız futbolcunun tedavisi İstanbul'da devam edecek.

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