Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürmek üzere Avusturya'ya gidecek. Geçtiğimiz günlerde sağlık kontrollerine katılmayan ve takımın Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptığı hazırlıklarda da yer almayan Brezilyalı futbolcu Diego Carlos ile ilgili gelişme yaşandı. Carlos'un planlanan sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Avusturya kampına katılacağı belirtildi.

İŞTE F.BAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

"Profesyonel Futbol A Takımımız, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürmek üzere bugün Avusturya'ya hareket edecektir. Futbolcumuz Diego Carlos, planlanan sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Avusturya kampına katılarak çalışmalarına başlayacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

VEDAT VE NENE GÖTÜRÜLMEYECEK

A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın aktardığına göre Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ve Dorgeles Nene, Avusturya kampına götürülmeyecek. 2 yıldız futbolcunun tedavisi İstanbul'da devam edecek.