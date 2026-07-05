Fenerbahçe'de Mohamed Salah gelişmesi! İki katını istedi
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe, gündemine dikkat çeken bir yıldızı aldı. Sarı-lacivertli yönetim, Premier Lig'de gösterdiği performansla adından söz ettiren deneyimli futbolcu Mohamed Salah'ı kadrosuna kazandırmak için girişimlere başladı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2026 09:40
İddialara göre Fenerbahçeli yetkililer, Liverpool'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Mısırlı yıldızla ilgili gelişmeleri yakından izliyor.
Eğer Dünya Kupası sonrası Salah istediği teklifleri alamaz ve maaş beklentisi de aşağıya inerse hemen harekete geçilecek.
Yönetimin şu anda Salah için 12 milyon euro civarında yıllık maaş bütçesi oluşturduğu ifade edildi.
Takvim'in haberine göre, tecrübeli futbolcunun 25 milyon Euro talep ettiği belirtiliyor.
Bu nedenle sarı-lacivertliler, Salah cephesinden indirim bekliyor.
GEÇEN SEZON 41 MAÇA ÇIKTI!
Mohamed Salah geçtiğimiz sezon Liverpool'da toplam 41 karşılaşmada forma giydi.
Yıldız futbolcu bu maçlarda 12 gol ve 10 asistle oynadı.
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