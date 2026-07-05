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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Mohamed Salah gelişmesi! İki katını istedi

Fenerbahçe'de Mohamed Salah gelişmesi! İki katını istedi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe, gündemine dikkat çeken bir yıldızı aldı. Sarı-lacivertli yönetim, Premier Lig'de gösterdiği performansla adından söz ettiren deneyimli futbolcu Mohamed Salah'ı kadrosuna kazandırmak için girişimlere başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2026 09:40
Fenerbahçe'de Mohamed Salah gelişmesi! İki katını istedi

Vedat Muriqi'nin ardından Nathan Ake'nin transferi bitiren Fenerbahçe'de hareketlilik sürüyor.

Fenerbahçe'de Mohamed Salah gelişmesi! İki katını istedi

Hücumun sağına da önemli bir takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler şu anda 3-4 isimle ilgili çalışmalar yürütüyor.

Fenerbahçe'de Mohamed Salah gelişmesi! İki katını istedi

Ancak yönetimin Mohamed Salah konusunda da planlar yaptığı belirtiliyor.

Fenerbahçe'de Mohamed Salah gelişmesi! İki katını istedi

İddialara göre Fenerbahçeli yetkililer, Liverpool'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Mısırlı yıldızla ilgili gelişmeleri yakından izliyor.

Fenerbahçe'de Mohamed Salah gelişmesi! İki katını istedi

Eğer Dünya Kupası sonrası Salah istediği teklifleri alamaz ve maaş beklentisi de aşağıya inerse hemen harekete geçilecek.

Fenerbahçe'de Mohamed Salah gelişmesi! İki katını istedi

Yönetimin şu anda Salah için 12 milyon euro civarında yıllık maaş bütçesi oluşturduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'de Mohamed Salah gelişmesi! İki katını istedi

Takvim'in haberine göre, tecrübeli futbolcunun 25 milyon Euro talep ettiği belirtiliyor.

Fenerbahçe'de Mohamed Salah gelişmesi! İki katını istedi

Bu nedenle sarı-lacivertliler, Salah cephesinden indirim bekliyor.

Fenerbahçe'de Mohamed Salah gelişmesi! İki katını istedi

GEÇEN SEZON 41 MAÇA ÇIKTI!

Mohamed Salah geçtiğimiz sezon Liverpool'da toplam 41 karşılaşmada forma giydi.

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