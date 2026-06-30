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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Malang Sarr'a yeni teklif! Fransız savunmacının kararı...

Fenerbahçe'den Malang Sarr'a yeni teklif! Fransız savunmacının kararı...

Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer gündeminde bulunan Malang Sarr hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Oyuncuyla görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertlilerin teklif yükselttiği öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe'den Malang Sarr'a yeni teklif! Fransız savunmacının kararı...

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den Malang Sarr'a yeni teklif! Fransız savunmacının kararı...

Fenerbahçe stoper transferi için büyük bir hamle yaptı.

Fenerbahçe'den Malang Sarr'a yeni teklif! Fransız savunmacının kararı...

Sarı-lacivertliler, Lens'in Fransız stoperi Malang Sarr için teklifini yükseltti.

Fenerbahçe'den Malang Sarr'a yeni teklif! Fransız savunmacının kararı...

Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertliler bu transfer için yıldız oyuncuya 6+3 milyon euroluk yeni bir teklif sundu.

Fenerbahçe'den Malang Sarr'a yeni teklif! Fransız savunmacının kararı...

Fransız savunmacının istediği yıllık maaş ise 8+2 milyon euro.

Fenerbahçe'den Malang Sarr'a yeni teklif! Fransız savunmacının kararı...

Aradaki fark 1 milyon euroya indiği için transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

Fenerbahçe'den Malang Sarr'a yeni teklif! Fransız savunmacının kararı...

Bonservisi elinde olan tecrübeli oyuncu geçtiğimiz sezon 39 maçta forma giyerken 1 asist yaptı.

Fenerbahçe'den Malang Sarr'a yeni teklif! Fransız savunmacının kararı...

Malang Sarr, stoper bölgesi dışında sol bek pozisyonunda da görev yapabiliyor.

Fenerbahçe'den Malang Sarr'a yeni teklif! Fransız savunmacının kararı...

Geride bıraktığımız sezon Lens forması ile başarılı bir sezon geçiren Malang Sarr, takımının Ligue 1'de şampiyonluk mücadelesi vermesinde önemli rol oynadı.

Fenerbahçe'den Malang Sarr'a yeni teklif! Fransız savunmacının kararı...

27 yaşındaki stoperin Transfermarkt verilerine göre 20 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.

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