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Fenerbahçe'den Malang Sarr'a yeni teklif! Fransız savunmacının kararı...
Fenerbahçe'den Malang Sarr'a yeni teklif! Fransız savunmacının kararı...
Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer gündeminde bulunan Malang Sarr hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Oyuncuyla görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertlilerin teklif yükselttiği öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 06:50
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe stoper transferi için büyük bir hamle yaptı.
Sarı-lacivertliler, Lens'in Fransız stoperi Malang Sarr için teklifini yükseltti.
Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertliler bu transfer için yıldız oyuncuya 6+3 milyon euroluk yeni bir teklif sundu.
Fransız savunmacının istediği yıllık maaş ise 8+2 milyon euro.
Aradaki fark 1 milyon euroya indiği için transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.
Bonservisi elinde olan tecrübeli oyuncu geçtiğimiz sezon 39 maçta forma giyerken 1 asist yaptı.
Malang Sarr, stoper bölgesi dışında sol bek pozisyonunda da görev yapabiliyor.
Geride bıraktığımız sezon Lens forması ile başarılı bir sezon geçiren Malang Sarr, takımının Ligue 1'de şampiyonluk mücadelesi vermesinde önemli rol oynadı.
27 yaşındaki stoperin Transfermarkt verilerine göre 20 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.