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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Ollie Watkins'in menajerinden transfer yanıtı!

Fenerbahçe'ye Ollie Watkins'in menajerinden transfer yanıtı!

Yaz transfer döneminde 9 numaraya yıldız bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, listesinin üst sıralarında bulunan Ollie Watkins ile menajerleri aracılığıyla iletişime geçti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 10:22
Fenerbahçe'ye Ollie Watkins'in menajerinden transfer yanıtı!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi hamleleri merak konusu.

Fenerbahçe'ye Ollie Watkins'in menajerinden transfer yanıtı!

Sarı-lacivertli yönetim, Vedat Muriqi'in ardından 9 numaraya yıldız bir takviye yapmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'ye Ollie Watkins'in menajerinden transfer yanıtı!

Bu doğrultuda Avrupa pazarını araştıran Kadıköy ekibinin gündeminde dikkat çeken isimler yer alıyor.

Fenerbahçe'ye Ollie Watkins'in menajerinden transfer yanıtı!

Fenerbahçe'de santrfor transferinde öncelikli hedeflerden biri olan Ollie Watkins'le ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'ye Ollie Watkins'in menajerinden transfer yanıtı!

Fenerbahçe yönetimi, menajerler aracılığıyla Watkins için temas kurdu.

Fenerbahçe'ye Ollie Watkins'in menajerinden transfer yanıtı!

Oyuncu kanadına, "Fenerbahçe'ye gelmeyi düşünür mü?" diye soruldu.

Fenerbahçe'ye Ollie Watkins'in menajerinden transfer yanıtı!

Watkins'in menajeri ise, "Oyuncum şu anda Dünya Kupası'na odaklı, Dünya Kupası'nın sonuna kadar hiçbir takımla görüşmeyeceğiz" cevabını verdi.

Fenerbahçe'ye Ollie Watkins'in menajerinden transfer yanıtı!

Sarı-lacivertliler, Dünya Kupası'ndan sonra yıldız isim için yeniden nabız yoklayacak.

Fenerbahçe'ye Ollie Watkins'in menajerinden transfer yanıtı!

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da forma giyen Ollie Watkins'in güncel piyasa değeri 25 milyon euro.

Fenerbahçe'ye Ollie Watkins'in menajerinden transfer yanıtı!

30 yaşındaki İngiliz golcü, geçtiğimiz sezonu 55 maçta 21 gol/5 asist istatistikleri ile noktalamıştı.

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