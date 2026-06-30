Fenerbahçe'ye Ollie Watkins'in menajerinden transfer yanıtı!
Yaz transfer döneminde 9 numaraya yıldız bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, listesinin üst sıralarında bulunan Ollie Watkins ile menajerleri aracılığıyla iletişime geçti. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 10:22
Fenerbahçe'de santrfor transferinde öncelikli hedeflerden biri olan Ollie Watkins'le ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe yönetimi, menajerler aracılığıyla Watkins için temas kurdu.
Oyuncu kanadına, "Fenerbahçe'ye gelmeyi düşünür mü?" diye soruldu.
Watkins'in menajeri ise, "Oyuncum şu anda Dünya Kupası'na odaklı, Dünya Kupası'nın sonuna kadar hiçbir takımla görüşmeyeceğiz" cevabını verdi.
Sarı-lacivertliler, Dünya Kupası'ndan sonra yıldız isim için yeniden nabız yoklayacak.
Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da forma giyen Ollie Watkins'in güncel piyasa değeri 25 milyon euro.
30 yaşındaki İngiliz golcü, geçtiğimiz sezonu 55 maçta 21 gol/5 asist istatistikleri ile noktalamıştı.
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