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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Brezilya çıkarması! 20'lik orta saha gündemde

Fenerbahçe'den Brezilya çıkarması! 20'lik orta saha gündemde

Fenerbahçe gelecek sezon orta saha bölgesine bir takviye yapmak isterken gündemine ise Brezilya'dan Corinthians'ta forma giyen 20 yaşındaki orta saha Andre'yi aldığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin oyuncunun kulübüne sunacağı teklif ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe'den Brezilya çıkarması! 20'lik orta saha gündemde

Santrfor, stoper, sol bek ve sağ kanat için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta sahanın merkezine de bir takviye yapma kararı aldı.

Fenerbahçe'den Brezilya çıkarması! 20'lik orta saha gündemde

Edson Alvarez'in ayrılması, Fred ve Kante'yle de vedalaşmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, bu bölgeyi Corinthians'ın genç yıldızı Andre ile doldurmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'den Brezilya çıkarması! 20'lik orta saha gündemde

20 yaşındaki merkez orta saha için Fenerbahçeli yetkililer, kısa süre içinde Brezilya'ya çıkarma yapacak.

Fenerbahçe'den Brezilya çıkarması! 20'lik orta saha gündemde

Teknik direktör İsmail Kartal'ın onay verdiği genç oyuncu için Corinthians'la masaya oturacak olan Fenerbahçe'nin 20 milyon euro civarında bir teklif sunacağı belirtildi.

Fenerbahçe'den Brezilya çıkarması! 20'lik orta saha gündemde

Portekiz ekibi Benfica'nın da listesinde olan Andre'yi bir yatırım olarak da gören Fenerbahçe yönetimi, en geç 15 Temmuz'a kadar bu transferi noktalamayı hedefliyor.

Fenerbahçe'den Brezilya çıkarması! 20'lik orta saha gündemde

20 yaşındaki genç oyuncuyla ise 5 yıllık bir sözleşme yapılması planlanıyor.

Fenerbahçe'den Brezilya çıkarması! 20'lik orta saha gündemde

Transfermarkt verilerine göre Andre'nin piyasa değeri 16 milyon euro.

Fenerbahçe'den Brezilya çıkarması! 20'lik orta saha gündemde

Andre'nin Corinthians ile 2029 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'den Brezilya çıkarması! 20'lik orta saha gündemde

Brezilyalı futbolcu, 2026 yılında Corinthians formasını 29 maçta giyerken takımına 5 gollük katkı sağladı.

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