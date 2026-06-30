Teknik direktör İsmail Kartal'ın onay verdiği genç oyuncu için Corinthians'la masaya oturacak olan Fenerbahçe'nin 20 milyon euro civarında bir teklif sunacağı belirtildi.

Portekiz ekibi Benfica'nın da listesinde olan Andre'yi bir yatırım olarak da gören Fenerbahçe yönetimi, en geç 15 Temmuz'a kadar bu transferi noktalamayı hedefliyor.