Fenerbahçe'den Brezilya çıkarması! 20'lik orta saha gündemde
Fenerbahçe gelecek sezon orta saha bölgesine bir takviye yapmak isterken gündemine ise Brezilya'dan Corinthians'ta forma giyen 20 yaşındaki orta saha Andre'yi aldığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin oyuncunun kulübüne sunacağı teklif ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 06:50
Teknik direktör İsmail Kartal'ın onay verdiği genç oyuncu için Corinthians'la masaya oturacak olan Fenerbahçe'nin 20 milyon euro civarında bir teklif sunacağı belirtildi.
Portekiz ekibi Benfica'nın da listesinde olan Andre'yi bir yatırım olarak da gören Fenerbahçe yönetimi, en geç 15 Temmuz'a kadar bu transferi noktalamayı hedefliyor.
20 yaşındaki genç oyuncuyla ise 5 yıllık bir sözleşme yapılması planlanıyor.
Transfermarkt verilerine göre Andre'nin piyasa değeri 16 milyon euro.
Andre'nin Corinthians ile 2029 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.
Brezilyalı futbolcu, 2026 yılında Corinthians formasını 29 maçta giyerken takımına 5 gollük katkı sağladı.
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