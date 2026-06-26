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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de kritik Kante zirvesi! Dünya Kupası sonrası...

Fenerbahçe'de kritik Kante zirvesi! Dünya Kupası sonrası...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Fransız yıldız N'Golo Kante ile ilgili sıcak bir gelişme yaşanıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Dünya Kupası sonrası tecrübeli futbolcuyla sözleşmesi konusunda görüşme kararı aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 15:53
Fenerbahçe'de kritik Kante zirvesi! Dünya Kupası sonrası...

Geçtiğimiz sezonu ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, ara transfer döneminde yaptığı hamlelerle gündem olmuştu.

Fenerbahçe'de kritik Kante zirvesi! Dünya Kupası sonrası...

Sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferiyse N'Golo Kante olmuştu.

Fenerbahçe'de kritik Kante zirvesi! Dünya Kupası sonrası...

Fenerbahçe, Al Ittihad forması giyen Fransız orta saha oyuncusunu uzun uğraşlar sonrası renklerine bağladı.

Fenerbahçe'de kritik Kante zirvesi! Dünya Kupası sonrası...

N'Golo Kante'nin sarı-lacivertli kulüple yaptığı sözleşmeyse büyük ses getirdi.

Fenerbahçe'de kritik Kante zirvesi! Dünya Kupası sonrası...

Fenerbahçe, geçen sezonun kalan bölümü için Kante'ye 5 milyon 500 bin Euro, 2026-2027 ve 2027-2028 sezonları için ise yıllık 11 milyon Euro ücret ödeyeceğini açıklamıştı.

Fenerbahçe'de kritik Kante zirvesi! Dünya Kupası sonrası...

Ayrıca yıldız futbolcunun sözleşmesinde forma satışından gelir paylaşım maddesi de yer almıştı.

Fenerbahçe'de kritik Kante zirvesi! Dünya Kupası sonrası...

AZİZ YILDIRIM RAHATSIZ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, N'Golo Kante'nin mevcut sözleşmesinden rahatsız olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de kritik Kante zirvesi! Dünya Kupası sonrası...

A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, N'Golo Kante ile Dünya Kupası dönüşünde bir görüşme gerçekleştirecek.

Fenerbahçe'de kritik Kante zirvesi! Dünya Kupası sonrası...

Yönetim, Kante'nin sözleşmesinin revize edilmesini ya da gelen tekliflerin değerlendirilmesini isteyecek.

Fenerbahçe'de kritik Kante zirvesi! Dünya Kupası sonrası...

Sarı-lacivertliler, Fransız yıldızın sözleşmesindeki forma satışından gelir paylaşım maddesinin de kaldırmayı istiyor.

Fenerbahçe'de kritik Kante zirvesi! Dünya Kupası sonrası...

N'Golo Kante'nin adı son haftalarda ülkesinin takımlarından Paris FC ile anılıyordu.

Fenerbahçe'de kritik Kante zirvesi! Dünya Kupası sonrası...

Fransız yıldız, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde geldiği Fenerbahçe'de çıktığı 18 maçta 2 gol attı.

Fenerbahçe'de kritik Kante zirvesi! Dünya Kupası sonrası...

35 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'de kritik Kante zirvesi! Dünya Kupası sonrası...

Deneyimli orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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