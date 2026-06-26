Fenerbahçe'de kritik Kante zirvesi! Dünya Kupası sonrası...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Fransız yıldız N'Golo Kante ile ilgili sıcak bir gelişme yaşanıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Dünya Kupası sonrası tecrübeli futbolcuyla sözleşmesi konusunda görüşme kararı aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 15:53
N'Golo Kante'nin sarı-lacivertli kulüple yaptığı sözleşmeyse büyük ses getirdi.
Fenerbahçe, geçen sezonun kalan bölümü için Kante'ye 5 milyon 500 bin Euro, 2026-2027 ve 2027-2028 sezonları için ise yıllık 11 milyon Euro ücret ödeyeceğini açıklamıştı.
Ayrıca yıldız futbolcunun sözleşmesinde forma satışından gelir paylaşım maddesi de yer almıştı.
AZİZ YILDIRIM RAHATSIZ
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, N'Golo Kante'nin mevcut sözleşmesinden rahatsız olduğu öğrenildi.
A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, N'Golo Kante ile Dünya Kupası dönüşünde bir görüşme gerçekleştirecek.
Yönetim, Kante'nin sözleşmesinin revize edilmesini ya da gelen tekliflerin değerlendirilmesini isteyecek.
Sarı-lacivertliler, Fransız yıldızın sözleşmesindeki forma satışından gelir paylaşım maddesinin de kaldırmayı istiyor.
N'Golo Kante'nin adı son haftalarda ülkesinin takımlarından Paris FC ile anılıyordu.
Fransız yıldız, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde geldiği Fenerbahçe'de çıktığı 18 maçta 2 gol attı.
35 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Deneyimli orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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