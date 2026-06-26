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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de büyük fedakarlık! Başkan Aziz Yıldırım cebinden karşılayacak

Fenerbahçe'de büyük fedakarlık! Başkan Aziz Yıldırım cebinden karşılayacak

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen seçimlerin ardından yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım, 8 yıl sonra sarı-lacivertli kulübün başına döndü. Seçim zaferinin ardından Yıldırım'ın kulüp adına yaptığı dikkat çeken fedakarlık da gündeme geldi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 14:35
Fenerbahçe'de büyük fedakarlık! Başkan Aziz Yıldırım cebinden karşılayacak

Fenerbahçe'de heyecanla beklenen başkanlık seçimi 6-7 Haziran'da gerçekleştirildi.

Fenerbahçe'de büyük fedakarlık! Başkan Aziz Yıldırım cebinden karşılayacak

Aziz Yıldırım, oyların 17 bin 245'ini alarak 8 yıl aradan sonra yeniden başkan seçildi.

Fenerbahçe'de büyük fedakarlık! Başkan Aziz Yıldırım cebinden karşılayacak

Başkan Yıldırım, teknik ekip ve oyuncuların yeni sezon öncesinde sorun yaşamaması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor.

Fenerbahçe'de büyük fedakarlık! Başkan Aziz Yıldırım cebinden karşılayacak

Seçim çalışmaları sürecinde yeni sezonda şampiyon olacaklarına vurgu yapan Başkan Yıldırım, bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken, diğer bir taraftan da her şeyin sorunsuz olması için adımlar atıyor.

Fenerbahçe'de büyük fedakarlık! Başkan Aziz Yıldırım cebinden karşılayacak

Samandıra'da kendisine oda yaptıran sarı-lacivertli takımın patronu, Topuk Yaylası'nda devam eden kamp öncesinde de Düzce'ye giderek tesisleri incelemişti.

Fenerbahçe'de büyük fedakarlık! Başkan Aziz Yıldırım cebinden karşılayacak

Chobani Stadı başta olmak üzere tüm tesislerde aynı incelemeyi yapan Başkan Aziz Yıldırım'ın hemen gerekli düzenlemelerin yapılması talimatını verdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de büyük fedakarlık! Başkan Aziz Yıldırım cebinden karşılayacak

Atılan her adımda kulübün kasasını düşünmek zorunda olan Başkan Yıldırım ve yönetim kurulunun söz konusu tadilatlar için önemli bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de büyük fedakarlık! Başkan Aziz Yıldırım cebinden karşılayacak

MASRAFLARI CEBİNDEN KARŞILIYOR

Milliyet'in haberine göre; Yıldırım ile ekibinin tüm masrafları kulübün kasasından değil, kendi cebinden karşıladığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de büyük fedakarlık! Başkan Aziz Yıldırım cebinden karşılayacak

Kamp öncesinde Topuk Yaylası'nda boya badana işlerinin yapıldığı ifade edilirken Teknik Direktör İsmail Kartal'ın bu gelişmeden memnun olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de büyük fedakarlık! Başkan Aziz Yıldırım cebinden karşılayacak

Yenileme çalışmalarının Samandıra ve statta da devam ettiği bildirildi.

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