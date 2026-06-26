Fenerbahçe'de büyük fedakarlık! Başkan Aziz Yıldırım cebinden karşılayacak
Fenerbahçe'de gerçekleştirilen seçimlerin ardından yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım, 8 yıl sonra sarı-lacivertli kulübün başına döndü. Seçim zaferinin ardından Yıldırım'ın kulüp adına yaptığı dikkat çeken fedakarlık da gündeme geldi. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 14:35
Seçim çalışmaları sürecinde yeni sezonda şampiyon olacaklarına vurgu yapan Başkan Yıldırım, bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken, diğer bir taraftan da her şeyin sorunsuz olması için adımlar atıyor.
Samandıra'da kendisine oda yaptıran sarı-lacivertli takımın patronu, Topuk Yaylası'nda devam eden kamp öncesinde de Düzce'ye giderek tesisleri incelemişti.
Chobani Stadı başta olmak üzere tüm tesislerde aynı incelemeyi yapan Başkan Aziz Yıldırım'ın hemen gerekli düzenlemelerin yapılması talimatını verdiği öğrenildi.
Atılan her adımda kulübün kasasını düşünmek zorunda olan Başkan Yıldırım ve yönetim kurulunun söz konusu tadilatlar için önemli bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı.
MASRAFLARI CEBİNDEN KARŞILIYOR
Milliyet'in haberine göre; Yıldırım ile ekibinin tüm masrafları kulübün kasasından değil, kendi cebinden karşıladığı öğrenildi.
Kamp öncesinde Topuk Yaylası'nda boya badana işlerinin yapıldığı ifade edilirken Teknik Direktör İsmail Kartal'ın bu gelişmeden memnun olduğu belirtildi.
Yenileme çalışmalarının Samandıra ve statta da devam ettiği bildirildi.
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