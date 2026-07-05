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Beşiktaş'ta Franck Kessie hazırlığı! Transferde rakip...

Beşiktaş, bonservisi elinde bulunan Franck Kessie'nin transferi için girişimlerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak adına Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad ile rekabet ediyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2026 10:03
Beşiktaş'ta Franck Kessie hazırlığı! Transferde rakip...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha takviyesi için önemli bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlı ekip, sözleşmesi sona eren Fildişi Sahili Milli Takımı kaptanı Franck Kessie için Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad ile rekabet halinde bulunuyor.

225foot'un haberine göre, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için resmi girişimde bulunan iki kulüp Beşiktaş ve Al Ittihad oldu. Al Ahli ile yollarını ayıran Kessie'nin yeni adresi merak edilirken, iki kulübün de oyuncuya ilgisi somut aşamaya ulaştı.

Al Ittihad'ın, tecrübeli futbolcuya kapsamlı bir sportif proje sunduğu ve oyuncunun çevresiyle görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi. Suudi Arabistan ekibinin, hem ligde hem de Asya kupalarında iddialı bir kadro kurmayı hedeflediği, Kessie'yi de bu planın önemli parçalarından biri olarak gördüğü ifade edildi.

Beşiktaş cephesi ise oyuncuya Avrupa'da yeniden üst düzey rekabetin içinde yer alma fırsatını sundu. Siyah-beyazlı yönetimin 29 yaşındaki oyuncu ile temas kurduğu ve deneyimli orta sahayı takımın merkezinde önemli bir rol üstlenmeye ikna etmeye çalıştığı aktarıldı.

Daha önce AC Milan ve Barcelona formaları giyen Franck Kessie'nin, kariyerine yeniden Avrupa'da devam etme ihtimalini değerlendirdiği belirtiliyor. Beşiktaş'ın da bu seçeneğin transfer sürecinde önemli bir avantaj sağlayabileceğine inandığı ifade edildi.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Fildişi Sahilli futbolcunun bonservisinin elinde bulunması, transferi birçok kulüp açısından cazip hale getiriyor. Deneyimi, liderlik özellikleri ve orta sahadaki istikrarlı performansıyla dikkat çeken futbolcu için karar sürecinin devam ettiği kaydedildi.

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