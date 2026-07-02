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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Tottenham'dan orta sahaya 100 milyon euroluk takviye!

Tottenham'dan orta sahaya 100 milyon euroluk takviye!

Tottenham, West Ham United forması giyen orta saha oyuncusu Mateus Fernandes’i 100 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 15:20
Tottenham'dan orta sahaya 100 milyon euroluk takviye!

Teknik Direktör Roberto De Zerbi yönetimindeki İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, West Ham United'ın 21 yaşındaki Portekizli merkez orta sahası Mateus Fernandes'i 100 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Mateus Fernandes'i kadromuza kattığımızı duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." sözlerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon West Ham United formasıyla 42 maçta forma giyen genç oyuncu, 3511 dakika sahada kalırken 5 gol 5 asistlik performans sergiledi.

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