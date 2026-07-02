Messi şaşkınlığını gizleyemedi! Metal dedektörle aradılar... | İZLE

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin ile Yeşil Burun Adaları 4 Temmuz Cumartesi günü saat 01.00'de karşı karşıya gelecek.

Arjantin kafilesi kritik maç öncesi Miami'ye hareket ederken, Güney Amerika temsilcisi havalimanında yoğun güvenlik önleminden geçti.

Arjantin kadrosu, ABD'nin turnuva boyunca klasikleşen yoğun güvenlik önleminden nasibini alırken, dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin şaşkınlığını gizleyememesi ise kameralara yansıdı. Messi'nin özellikle metal dedektörle arandığı görüntüler dikkat çekti

Turnuvada daha önce Almanya, Senegal ve Uruguay gibi takımlar da yüksek güvenlik önlemine maruz kalmıştı.

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