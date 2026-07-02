CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Messi şaşkınlığını gizleyemedi! Metal dedektörle aradılar... | İZLE

Messi şaşkınlığını gizleyemedi! Metal dedektörle aradılar... | İZLE

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin ile Yeşil Burun Adaları'nın karşılaşacağı maç öncesi Arjantin Milli Takım kafilesi, Miami'de beklemedikleri bir olayla karşılaştılar. Güney Amerika temsilcisi, ABD'nin sıkı güvenlik önlemlerine maruz kaldı. Lionel Messi'nin o anlardaki şaşkınlığı kameralara yakalandı. İşte ayrıntılar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 14:35 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2026 14:37
Messi şaşkınlığını gizleyemedi! Metal dedektörle aradılar... | İZLE

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin ile Yeşil Burun Adaları 4 Temmuz Cumartesi günü saat 01.00'de karşı karşıya gelecek.

Arjantin kafilesi kritik maç öncesi Miami'ye hareket ederken, Güney Amerika temsilcisi havalimanında yoğun güvenlik önleminden geçti.

Arjantin kadrosu, ABD'nin turnuva boyunca klasikleşen yoğun güvenlik önleminden nasibini alırken, dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin şaşkınlığını gizleyememesi ise kameralara yansıdı. Messi'nin özellikle metal dedektörle arandığı görüntüler dikkat çekti

Turnuvada daha önce Almanya, Senegal ve Uruguay gibi takımlar da yüksek güvenlik önlemine maruz kalmıştı.

İŞTE O ANLAR:

Icardi'nin menajerinden açıklama geldi!
Ve G.Saray yeni transferlerine kavuşuyor! Peş peşe gelecekler...
DİĞER
Beşiktaş’ta Ndidi’nin yerine transfer! Teklif sonrası hamle...
Özgür Özel Silivri'ye icazet turu öncesi günah çıkardı! "İmamoğlu-ABP" planı | Mansur Yavaş'a "yeni parti" daveti
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş kesenin ağzını açtı! Vlahovic'e ödenecek rakam...
Talisca'dan Fenerbahçe'yi şoke eden karar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş kesenin ağzını açtı! Vlahovic'e ödenecek rakam... Beşiktaş kesenin ağzını açtı! Vlahovic'e ödenecek rakam... 14:05
Trabzonsporlu o isim Basel'e transfer oldu! Trabzonsporlu o isim Basel'e transfer oldu! 13:02
Beşiktaş'tan Slovakya'da topbaşı Beşiktaş'tan Slovakya'da topbaşı 12:33
Fenerbahçe Avusturya'ya uçuyor Fenerbahçe Avusturya'ya uçuyor 12:16
Ve G.Saray yeni transferlerine kavuşuyor! Peş peşe gelecekler... Ve G.Saray yeni transferlerine kavuşuyor! Peş peşe gelecekler... 12:14
Erzurumspor'da Murat Cem Akpınar ile yola devam Erzurumspor'da Murat Cem Akpınar ile yola devam 12:01
Daha Eski
Icardi'nin menajerinden açıklama geldi! Icardi'nin menajerinden açıklama geldi! 11:56
Chris Horton Aliağa Petkimspor'da Chris Horton Aliağa Petkimspor'da 11:46
Kırkpınar bu yıl daha heyecanlı Kırkpınar bu yıl daha heyecanlı 11:23
Bosna Hersek-Türkiye maçı hangi kanalda? Bosna Hersek-Türkiye maçı hangi kanalda? 11:19
Beşiktaş-Gyirmot hazırlık maçı hangi kanalda? Beşiktaş-Gyirmot hazırlık maçı hangi kanalda? 10:26
Talisca'dan Fenerbahçe'yi şoke eden karar! Talisca'dan Fenerbahçe'yi şoke eden karar! 10:21