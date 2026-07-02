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Haberler Göztepe Göztepe, İngiliz orta saha oyuncusu Alex Matos'u kadrosuna kattı

Göztepe, İngiliz orta saha oyuncusu Alex Matos'u kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig'in köklü ekiplerinden Göztepe, 21 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Alex Matos'u transfer ettiğini açıkladı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 15:30 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2026 15:32
Göztepe, İngiliz orta saha oyuncusu Alex Matos'u kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 21 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Alex Matos'u renklerine bağladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Chelsea FC akademisinden yetişen İngiliz hücum oyuncusu Alex Matos'un 2026/2027 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması konusunda oyuncu ve kulübü Sheffield United FC ile anlaşmaya varmıştır." ifadelerine yer verildi.

İzmir temsilcisi, daha önce Brezilyalı hücum oyuncusu Andre Henrique ve İrlandalı hücum oyuncusu Sinclair Armstrong ile sözleşme imzalamıştı.

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