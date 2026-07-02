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Haberler Futbol Santi Cazorla, 41 yaşında futbolu bıraktı

Santi Cazorla, 41 yaşında futbolu bıraktı

İspanyol orta saha oyuncusu Santi Cazorla, 41 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 15:42
Santi Cazorla, 41 yaşında futbolu bıraktı

Son olarak Real Oviedo forması giyen İspanyol orta saha oyuncusu Santi Cazorla, sosyal medya hesabından futbolu bıraktığını duyurdu. Yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Harika şeyler yaşadım. Beklenmedik ve zor durumları da atlattım. Ama asla denemekten vazgeçmedim. Ve sonunda, herhangi bir bölümü kapatmak için değil, onları yeniden yaşamak için geri döndüm. Neden başladığımı hatırlamak için ve şimdi, her şey solup gittiğinde, kramponlar rafa kaldırıldığında ve gürültü sessizliğe dönüştüğünde, her şey yerli yerine oturuyor. Sona erdiği yer, büyünün başladığı evimdeydi. Çünkü bazı hikâyeler bitmez; sonsuza dek kalırlar. Tıpkı 8 gibi, tıpkı sonsuzluk gibi."

Kariyerinde Villarreal, Malaga, Arsenal, Al-Sadd ve Real Oviedo gibi takımların formasını terleten Cazorla, İspanya Milli Takımı ile 2008 Avrupa Şampiyonası (EURO 2008) ve EURO 2012'de şampiyonluk yaşamıştı.

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