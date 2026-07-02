Manchester City, Nottingham Forest'tan Elliot Anderson'ı transfer etti

Geçtiğimiz sene İngiltere Premier Lig'i Arsenal'ın gerisinde ikinci olarak tamamlayan Manchester City, Nottingham Forest forması giyen 23 yaşındaki İngiliz ön libero Elliot Anderson'ı renklerine bağladığını duyurdu. City, genç orta saha için Nottingham'a 136 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada "23 yaşındaki Anderson, şu anda İngiltere Milli Takımı ile FIFA Dünya Kupası'nda mücadele ediyor ve sağlık kontrollerini Kansas'ta başarıyla tamamladı. Transferin resmi işlemleri, oyuncunun İngiltere'ye dönmesinin ardından tamamlanacak. Bu süreçte Manchester City ailesi olarak Elliot'a ve İngiltere Milli Takımı'na Dünya Kupası yolculuklarında başarılar diliyor, kendisini en kısa zamanda Manchester'da karşılamayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon Nottingham Forest formasıyla tam 50 maçta forma giyen ingiliz orta saha, 4 gol 5 asistlik performans sergiledi.

Ayrıca İngiltere ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da boy gösteren genç oyuncu oynanan 4 maçta da forma giydi ve 1 asist yaptı.