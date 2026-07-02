Fenerbahçe Topuk Yaylası kampını tamamladı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabı olan Topuk Yaylası kampını yaptığı son antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen antrenman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, idmanı 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma, pas çalışmaları ve dayanıklılık koşuları ile noktaladı.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları ikinci etap çalışmalarına Avusturya'da devam edecek.

Burada üç hazırlık maçı oynayacak sarı-lacivertli ekibin maç programı ve detayları ise şöyle:

8 TEMMUZ 2026

Fenerbahçe - Admira Wacker (Raiffeisen Arena)

11 Temmuz 2026

Fenerbahçe - Pogon Szczecin (Hofmann Personal Stadion)

14 Temmuz 2026

LASK - Fenerbahçe (Raiffeisen Arena)