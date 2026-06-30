UEFA, Fenerbahçe'nin 2025 takvim yılı için %70'in üzerinde kadro maliyet oranı bildirerek kadro maliyet kuralını ihlal ettiğini tespit ettiğini ve para cezası uyguladığını açıkladı. Her kulübe, belirlenen limitin üzerindeki yüzde puanlarına ve kulübün kadro maliyet fazlalığının büyüklüğüne orantılı olarak hesaplanan bir para cezası uyguladığını açıklayan UEFA, Fenerbahçe'nin cezasını 7 milyon euro olarak açıkladı.

UEFA, Fenerbahçe haricinde Aston Villa FC (İngiltere), Chelsea FC (İngiltere), Newcastle United FC (İngiltere), Nottingham Forest FC (İngiltere), OGC Nice (Fransa), RC Strasbourg (Fransa), AEK Atina (Yunanistan), ACF Fiorentina (İtalya) kulüplerine de para cezası uyguladığını duyurdu.