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Haberler Fenerbahçe UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza!

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza!

UEFA, Fenerbahçe ve 8 kulübün daha 2025 takvim yılı için %70'in üzerinde kadro maliyet oranı bildirerek kadro maliyet kuralını ihlal ettiğini tespit ettiğini ve uyguladığı para cezalarını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 20:17 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2026 20:26
UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza!

UEFA, Fenerbahçe'nin 2025 takvim yılı için %70'in üzerinde kadro maliyet oranı bildirerek kadro maliyet kuralını ihlal ettiğini tespit ettiğini ve para cezası uyguladığını açıkladı. Her kulübe, belirlenen limitin üzerindeki yüzde puanlarına ve kulübün kadro maliyet fazlalığının büyüklüğüne orantılı olarak hesaplanan bir para cezası uyguladığını açıklayan UEFA, Fenerbahçe'nin cezasını 7 milyon euro olarak açıkladı.

UEFA, Fenerbahçe haricinde Aston Villa FC (İngiltere), Chelsea FC (İngiltere), Newcastle United FC (İngiltere), Nottingham Forest FC (İngiltere), OGC Nice (Fransa), RC Strasbourg (Fransa), AEK Atina (Yunanistan), ACF Fiorentina (İtalya) kulüplerine de para cezası uyguladığını duyurdu.

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