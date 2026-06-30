Fenerbahçe'ye transferde dişli rakip! Servet sunacaklar
Yaz transfer dönemine hareketli başlayan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin transfer listesinin üst sıralarında yer alan yıldız futbolcu için Suudi Arabistan'dan ciddi bir hamle geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 13:40
AL AHLI, FENERBAHÇE'NİN GÖZDESİNİ İSTİYOR
Sky Sport'un haberine göre Al-Ahli, Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği kanat oyuncusunu transfer listesine ekledi.
HEDEF KARIM ADEYEMI
Suudi Pro Ligi ekibi, Riyad Mahrez'in olası ayrılığı durumunda, Borussia Dortmund forması giyen Karim Adeyemi'yi renklerine bağlamak istiyor.
RESMİ GİRİŞİMDE BULUNULMADI
Haberde, Al-Ahli'nin Adeyemi için henüz resmi bir girişimde bulunmadığı, konunun sadece kulüp içi bir değerlendirme seviyesinde olduğu ifade edildi.
MAHREZ'DE HAREKETLİLİK YOK
Riyad Mahrez cephesinde de şu an için ciddi bir transfer hareketliliği bulunmadığı aktarıldı.
FİNANSAL AÇIDAN CAZİP AMA...
Transferin önündeki en büyük soru işaretlerinden biri ise oyuncunun tavrı. Suudi Arabistan liginin finansal açıdan cazip olmasına karşın sportif rekabet seviyesi, Avrupa'nın üst düzey liglerine kıyasla daha düşük görülüyor.
50 MİLYON EURO
Borussia Dortmund'un, Alman hücum oyuncusu için yaklaşık 50 milyon euro bonservis talep ettiği belirtiliyor.
2027'DE KONTRATI BİTİYOR
Öte yandan Adeyemi'nin mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Oyuncunun henüz kontrat uzatmaya sıcak bakmaması nedeniyle Dortmund'un, olası bir satış seçeneğini değerlendirmek zorunda kalabileceği ifade ediliyor.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Borussia Dortmund formasıyla 39 maçta forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, 10 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Almanya kadrosunda yer almayan oyuncunun piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.
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