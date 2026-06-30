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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye transferde dişli rakip! Servet sunacaklar

Fenerbahçe'ye transferde dişli rakip! Servet sunacaklar

Yaz transfer dönemine hareketli başlayan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin transfer listesinin üst sıralarında yer alan yıldız futbolcu için Suudi Arabistan'dan ciddi bir hamle geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 13:40
Fenerbahçe'ye transferde dişli rakip! Servet sunacaklar

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, eski oyuncusu Vedat Muriqi'i renklerine bağlamıştı.

Fenerbahçe'ye transferde dişli rakip! Servet sunacaklar

HEDEF KANAT TRANSFERİ

Başkan Aziz Yıldırım'ın seçim kampanyasında belirttiği, santrfor ve stoper transferlerinin yanı sıra, sarı-lacivertlilerin bir kanat oyuncusunu da kadrosuna katmak istediği biliniyor.

Fenerbahçe'ye transferde dişli rakip! Servet sunacaklar

GREENWOOD, DIAZ, SALAH...

Listesinde Mason Greenwood, Brahim Diaz ve Mohamed Salah gibi isimleri barındıran Fenerbahçe'de gündemdeki bir diğer isim hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'ye transferde dişli rakip! Servet sunacaklar

AL AHLI, FENERBAHÇE'NİN GÖZDESİNİ İSTİYOR

Sky Sport'un haberine göre Al-Ahli, Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği kanat oyuncusunu transfer listesine ekledi.

Fenerbahçe'ye transferde dişli rakip! Servet sunacaklar

HEDEF KARIM ADEYEMI

Suudi Pro Ligi ekibi, Riyad Mahrez'in olası ayrılığı durumunda, Borussia Dortmund forması giyen Karim Adeyemi'yi renklerine bağlamak istiyor.

Fenerbahçe'ye transferde dişli rakip! Servet sunacaklar

RESMİ GİRİŞİMDE BULUNULMADI

Haberde, Al-Ahli'nin Adeyemi için henüz resmi bir girişimde bulunmadığı, konunun sadece kulüp içi bir değerlendirme seviyesinde olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'ye transferde dişli rakip! Servet sunacaklar

MAHREZ'DE HAREKETLİLİK YOK

Riyad Mahrez cephesinde de şu an için ciddi bir transfer hareketliliği bulunmadığı aktarıldı.

Fenerbahçe'ye transferde dişli rakip! Servet sunacaklar

FİNANSAL AÇIDAN CAZİP AMA...

Transferin önündeki en büyük soru işaretlerinden biri ise oyuncunun tavrı. Suudi Arabistan liginin finansal açıdan cazip olmasına karşın sportif rekabet seviyesi, Avrupa'nın üst düzey liglerine kıyasla daha düşük görülüyor.

Fenerbahçe'ye transferde dişli rakip! Servet sunacaklar

50 MİLYON EURO

Borussia Dortmund'un, Alman hücum oyuncusu için yaklaşık 50 milyon euro bonservis talep ettiği belirtiliyor.

Fenerbahçe'ye transferde dişli rakip! Servet sunacaklar

2027'DE KONTRATI BİTİYOR

Öte yandan Adeyemi'nin mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Oyuncunun henüz kontrat uzatmaya sıcak bakmaması nedeniyle Dortmund'un, olası bir satış seçeneğini değerlendirmek zorunda kalabileceği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'ye transferde dişli rakip! Servet sunacaklar

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Borussia Dortmund formasıyla 39 maçta forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, 10 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Almanya kadrosunda yer almayan oyuncunun piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'ye transferde dişli rakip! Servet sunacaklar

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