MAHREZ'DE HAREKETLİLİK YOK Riyad Mahrez cephesinde de şu an için ciddi bir transfer hareketliliği bulunmadığı aktarıldı.

FİNANSAL AÇIDAN CAZİP AMA... Transferin önündeki en büyük soru işaretlerinden biri ise oyuncunun tavrı. Suudi Arabistan liginin finansal açıdan cazip olmasına karşın sportif rekabet seviyesi, Avrupa'nın üst düzey liglerine kıyasla daha düşük görülüyor.