Ertuğrul Doğan yeniden Kulüpler Birliği başkanı seçildi

Kulüpler Birliği Vakfı, bugün gerçekleştirdiği toplantıda bir araya geldi.

Toplantının ana gündem maddesini, görev süresi sona eren Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan'ın geleceği oluşturdu.

ERTUĞRUL DOĞAN GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, diğer kulüp başkanlarının yoğun ısrarı ve başkanlık için başka bir adayın çıkmaması üzerine Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevine devam etme kararı aldı. Mehmet Sepil, Yüksel Yıldırım, Ahmet Dal ve Recep Durul, Kulüpler Birliği'nde başkan vekili oldu.

YABANCI KURALI GÜNDEME GELMEDİ

Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Kulüpler Birliği'nin değişiklik talebine rağmen uygulayacağını açıkladığı 10+4 yabancı oyuncu kuralı toplantıda ele alınmadı.