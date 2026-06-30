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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den ceza açıklaması! UEFA'nın yaptırımı sonrası...

Fenerbahçe'den ceza açıklaması! UEFA'nın yaptırımı sonrası...

UEFA'dan kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerkçesiyle ceza alan Fenerbahçe, konuyla ilgili bir açıklama yayımladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 21:31 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2026 21:38
Fenerbahçe'den ceza açıklaması! UEFA'nın yaptırımı sonrası...

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Kulüp Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı kapsamında, 2025 takvim yılına ilişkin finansal verilerin incelenmesi sonucunda; futbol takımı maliyetlerinin, futbol faaliyetine ilişkin gelirlerin azami %70'i ile sınırlı olması gerekirken, kulübümüz açısından bu oranın %84 olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir.

Söz konusu limitin aşılması nedeniyle, UEFA tarafından geçmiş dönemde başlatılan inceleme neticesinde, 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla kulübümüze 7 milyon Euro tutarında finansal disiplin cezası uygulanmıştır.

Bu yaptırım; 2025 takvim yılına ait futbol takımına ilişkin bonservis bedelleri, menajerlik giderleri, futbolcu ücretleri ve ilgili diğer takım maliyetlerinin, UEFA tarafından belirlenen mali sürdürülebilirlik limitinin üzerinde gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Geçmiş döneme ilişkin finansal uygulamalar sonucunda ortaya çıkan bu ceza nedeniyle, henüz 22 gün önce göreve başlayan Yönetim Kurulumuz, kulübümüzün hak ve menfaatlerini korumak amacıyla ilgili karara itiraz etmek için gerekli hukuki ve idari başvuruları yasal süre içinde gerçekleştirecek olup; kulübümüzün UEFA mali sürdürülebilirlik kriterlerine tam uyum sağlaması amacıyla gerekli tedbirleri alacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." ifadelerine yer verildi.

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