Galatasaray'da Bruno Fernandes pazarlıkları!
Galatasaray, yaz transfer dönemindeki sessizliğini ses getirecek bir hamleyle sona erdirmeye hazırlanıyor. Orta saha hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, dünya futbolunun tanınmış yıldızlarından Bruno Fernandes için resmi temaslara başlamaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2026 09:13
Takvim'in haberine göre, Manchester United'ın 1 yıl sözleşmesi kalmasına rağmen Portekizli yıldız için 45 milyon euro bonservis beklentisi var.
31 yaşındaki Fernandes de 21 milyon euro maaş talep ediyor.
Galatasaray'ı düşündüren kısmın maaştan daha fazla bonservis kısmı olduğu belirtildi.
Bu doğrultuda sarı kırmızılıların kısa süre içinde İngiliz kulübüyle pazarlık masasına oturulacağı öğrenildi.
Teknik Direktör Okan Buruk'un bu transferi çok istediği ve Bruno Fernandes'li bir orta sahanın hayalini kurduğu belirlendi.
GEÇEN SEZON 37 MAÇA ÇIKTI!
Bruno Fernandes geçtiğimiz sezon İngiliz ekibinde toplam 37 karşılaşmada boy gösterdi.
Dünyaca ünlü orta saha yer aldığı müsabakalarda 9 gol ve 22 asistle oynadı.
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