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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Bruno Fernandes pazarlıkları!

Galatasaray'da Bruno Fernandes pazarlıkları!

Galatasaray, yaz transfer dönemindeki sessizliğini ses getirecek bir hamleyle sona erdirmeye hazırlanıyor. Orta saha hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, dünya futbolunun tanınmış yıldızlarından Bruno Fernandes için resmi temaslara başlamaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2026 09:13
Galatasaray'da Bruno Fernandes pazarlıkları!

Transferde şu ana kadar sessiz kalan Galatasaray yine büyük oynamaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da Bruno Fernandes pazarlıkları!

Geçen sezon yaptığı Victor Osimhen hamlesiyle sadece Türkiye'de değil tüm dünyada ses getiren sarı-kırmızılılar şimdi de Bruno Fernandes için çok ciddi planlar yapıyor.

Galatasaray'da Bruno Fernandes pazarlıkları!

Yönetim şartlar bir hayli zorlu olmasına rağmen bu transferi gerçekleştirebileceğine inanıyor.

Galatasaray'da Bruno Fernandes pazarlıkları!

Takvim'in haberine göre, Manchester United'ın 1 yıl sözleşmesi kalmasına rağmen Portekizli yıldız için 45 milyon euro bonservis beklentisi var.

Galatasaray'da Bruno Fernandes pazarlıkları!

31 yaşındaki Fernandes de 21 milyon euro maaş talep ediyor.

Galatasaray'da Bruno Fernandes pazarlıkları!

Galatasaray'ı düşündüren kısmın maaştan daha fazla bonservis kısmı olduğu belirtildi.

Galatasaray'da Bruno Fernandes pazarlıkları!

Bu doğrultuda sarı kırmızılıların kısa süre içinde İngiliz kulübüyle pazarlık masasına oturulacağı öğrenildi.

Galatasaray'da Bruno Fernandes pazarlıkları!

Teknik Direktör Okan Buruk'un bu transferi çok istediği ve Bruno Fernandes'li bir orta sahanın hayalini kurduğu belirlendi.

Galatasaray'da Bruno Fernandes pazarlıkları!

GEÇEN SEZON 37 MAÇA ÇIKTI!

Bruno Fernandes geçtiğimiz sezon İngiliz ekibinde toplam 37 karşılaşmada boy gösterdi.

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