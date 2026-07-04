Mauro Icardi'den şaşırtan transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...
Galatasaray ile yollarını ayıran Arjantinli yıldız Mauro Icardi'den şaşırtan bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 15:33
Takvim'in haberine göre, Icardi'nin bu sözleri kendisini isteyebileceği iddia edilen Fenerbahçe ve Beşiktaş'a açık kapı bıraktığı gibi yorumlandı.
Elio Pino geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "18 Mayıs 2026 tarihinde, Galatasaray ile Sayın Icardi'nin sözleşmesinin yenilenmesi için bir görüşme gerçekleştirdik."
"Ancak tarafların beklentileri örtüşmediği için bu görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmadı."
"Bu durumun kesinlikle forma süresiyle ilgili olmadığını özellikle vurgulamak isterim."
"Bu süreçte hiçbir talep bulunulmadı. Bu görüşmenin ardından herhangi bir yeni toplantı ya da müzakere yapılmadı." demişti.
Kısa süre içinde Galatasaray'la yollarının ayrıldığının resmen açıklanması beklenen Icardi'nin Brezilya ve Suudi Arabistan'dan talipleri olduğu öne sürülüyor.
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