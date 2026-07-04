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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Mauro Icardi'den şaşırtan transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Mauro Icardi'den şaşırtan transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Galatasaray ile yollarını ayıran Arjantinli yıldız Mauro Icardi'den şaşırtan bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 15:33
Mauro Icardi'den şaşırtan transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Türkiye'de 4 sezondur Galatasaray forması giyen ve birçok başarı elde eden Mauro Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Mauro Icardi'den şaşırtan transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Sarı kırmızılı yönetimle anlaşmaya varamayan ve serbest oyuncu durumuna düşen Mauro Icardi'nin yeni adresinin neresi olacağı merak konusu.

Mauro Icardi'den şaşırtan transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Arjantinli yıldızın menajeri Elio Pino, yaptığı görüşmede, "Şu anda serbest bir futbolcuyum. Her takımla görüşebilirim" dediği öğrenildi.

Mauro Icardi'den şaşırtan transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Takvim'in haberine göre, Icardi'nin bu sözleri kendisini isteyebileceği iddia edilen Fenerbahçe ve Beşiktaş'a açık kapı bıraktığı gibi yorumlandı.

Mauro Icardi'den şaşırtan transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Elio Pino geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "18 Mayıs 2026 tarihinde, Galatasaray ile Sayın Icardi'nin sözleşmesinin yenilenmesi için bir görüşme gerçekleştirdik."

Mauro Icardi'den şaşırtan transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

"Ancak tarafların beklentileri örtüşmediği için bu görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmadı."

Mauro Icardi'den şaşırtan transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

"Bu durumun kesinlikle forma süresiyle ilgili olmadığını özellikle vurgulamak isterim."

Mauro Icardi'den şaşırtan transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

"Bu süreçte hiçbir talep bulunulmadı. Bu görüşmenin ardından herhangi bir yeni toplantı ya da müzakere yapılmadı." demişti.

Mauro Icardi'den şaşırtan transfer açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Kısa süre içinde Galatasaray'la yollarının ayrıldığının resmen açıklanması beklenen Icardi'nin Brezilya ve Suudi Arabistan'dan talipleri olduğu öne sürülüyor.

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