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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Tenis Zeynep Sönmez'den Filistin'e anlamlı destek

Zeynep Sönmez'den Filistin'e anlamlı destek

Milli Tenisçi, Wimbledon tek kadınlar ikinci turunda ABD'li rakibi Claire Liu'ya mağlup olduğu maçın ardından soruları yanıtladı. Zeynep, turnuva yönetimlerinin Filistin'e destek için broş takmasına izin vermemesinden sonra raketine taktığı "karpuz tasarımlı titreşim önleyici" ile kortlara çıktığını belirtti.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 15:01
Zeynep Sönmez'den Filistin'e anlamlı destek

Milli Tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon tek kadınlar ikinci turunda ABD'li rakibi Claire Liu'ya 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Zeynep, karşılaşmanın ardından soruları yanıtladı.

Sönmez, Wimbledon'daki son maçında beklediği performansı sergileyemediğini belirterek, "Çok iyi oynamadım. İstediğim oyun planına göre bir oyun oynayamadım. İyi tenis oynadığım, topu iyi hissettiğim bir gün değildi." dedi. Rakibinin kendisinden daha iyi performans sergilediğine değinen milli tenisçi, bazı bölümlerde daha istikrarlı olması ve oyun planına daha fazla sadık kalması gerektiğini ancak basit hatalar yaptığını söyledi.

Bir sonraki turnuvalar için çalışma programlarında büyük değişikliğe gitmeyeceklerini belirten Sönmez, eksik yönlerini geliştirmeye ve güçlü olduğu alanları daha ileri taşımaya odaklanacaklarını kaydetti.

"RAKİBİMLE ALAKALI NOTLAR YAZIYORUM"

Maç sırasında ara verilen bölümlerde taktik ve mental hazırlık için tuttuğu kişisel notları okuyan milli tenisçi Sönmez'e, bu notlarda genel olarak nelerin yazılı olduğu ve notların maç esnasında kendisine nasıl yardımcı olduğu sorusu yöneltildi.

Sönmez, maç öncesinde rakiplerinin güçlü ve zayıf yönlerine ilişkin değerlendirmeler yaptıklarını belirterek, "Maç esnasında stresli ya da gergin olabildiğim için maçtan önce dikkat etmem gereken şeyleri yazıyorum ki o anlarda okuyabileyim. Genelde rakibimle alakalı ya da mental olarak sakin kalmam, bilincimi açık tutmam gerektiğiyle alakalı notlar yazıyorum." ifadelerini kullandı.

"Ukrayna bayrağına izin veriliyor ama Filistin'e izin verilmiyor"

Milli tenisçi Sönmez, kortlara raketinde taktığı karpuz tasarımlı titreşim önleyiciyle çıkmasındaki amacın ve vermek istediği mesajın ne olduğu sorusunu şu şekilde yanıtladı:

"Daha önce broş takıyordum. Turnuvalar artık onu takmama izin vermiyor. Ukrayna bayrağına izin veriliyor ama Filistin'e izin verilmiyor diye bu konu hakkında yöneticilerle ufak bir tartışma yaşadık fakat konuşmalarımızın sonucunda kesinlikle izin vermediklerini söylediler. O yüzden broş takamıyorum. Titreşim önleyiciyi takabiliyorum, ona bir şey diyemiyorlar. Ben de o yüzden o karpuz simgesini raketime takıyorum."

"Kendimi hiç yalnız hissetmedim"

Milli tenisçi Sönmez, Türkiye'den kendisini takip edip destekleyenlere teşekkür ederek, bu desteğin kendisi için çok değerli olduğunu vurguladı.

Sönmez, "Bugün bu turnuvada da kendimi hiç yalnız hissetmedim. Hep beraber oynuyormuşuz, hep berabermişiz gibi kortta hissettim. Benim için tabii ki çok değerli bu. O yüzden herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Wimbledon'a tek kadınlarda ikinci turda veda eden milli sporcu Zeynep Sönmez'in çiftlerdeki mücadelesi devam edecek.

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