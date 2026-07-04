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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Transfer tarihini açıkladı! Mason Greenwood bombası patlıyor

Transfer tarihini açıkladı! Mason Greenwood bombası patlıyor

Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Mason Greenwood için kritik bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 16:23
Transfer tarihini açıkladı! Mason Greenwood bombası patlıyor

Marsilya forması giyen Mason Greenwood için transfer hareketliliği devam ediyor.

Transfer tarihini açıkladı! Mason Greenwood bombası patlıyor

Marsilya'nın içinde bulunduğu mali sıkıntılar nedeniyle takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mason Greenwood, Avrupa transfer piyasasının en sıcak ismi haline geldi.

Transfer tarihini açıkladı! Mason Greenwood bombası patlıyor

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre, Serie A ekiplerinden Roma 24 yaşındaki İngiliz yıldızı kadrosuna katmak için girişimlerini kararlılıkla sürdürüyor.

Transfer tarihini açıkladı! Mason Greenwood bombası patlıyor

Hücum hattını güçlendirmek isteyen İtalyan kulübü, oyuncunun transferi için çarşamba gününe kadar somut bir adım atmayı planlıyor.

Transfer tarihini açıkladı! Mason Greenwood bombası patlıyor

Transfer yarışında Roma'nın yanı sıra İspanyol devi Atletico Madrid ve Süper Lig'den Fenerbahçe de pusuda bekliyor.

Transfer tarihini açıkladı! Mason Greenwood bombası patlıyor

Fenerbahçe'nin, Roma'ya kıyasla Greenwood'a çok daha cazip bir mali paket sunduğu ortaya çıktı.

Transfer tarihini açıkladı! Mason Greenwood bombası patlıyor

Sarı-lacivertli ekibin oyuncuya yıllık 7 milyon euro maaş önerdiği, Roma'nın teklifinin ise 5 milyon euroda kaldığı belirtiliyor.

Transfer tarihini açıkladı! Mason Greenwood bombası patlıyor

Ancak Fenerbahçe bu yüksek maaş hamlesinin devamını getirmediği için İtalyan ekibi şu an yarışta bir adım önde görünüyor.

Transfer tarihini açıkladı! Mason Greenwood bombası patlıyor

Yaşadığı ekonomik darboğaz yüzünden acil nakit arayan Marsilya yönetimi ise bonservis inadını kırmak zorunda kaldı.

Transfer tarihini açıkladı! Mason Greenwood bombası patlıyor

Fransız kulübü, oyuncu için daha önce direttiği 50 milyon euro ve üzerindeki talep bedelini aşağıya çekti.

Transfer tarihini açıkladı! Mason Greenwood bombası patlıyor

TARİH BELLİ OLDU

Gelecek hafta çarşamba gününe kadar yapılacak kritik görüşmelerle birlikte 24 yaşındaki futbolcunun geleceği netlik kazanacak.

Transfer tarihini açıkladı! Mason Greenwood bombası patlıyor

İngiliz sağ kanat oyuncusu, Marsilya formasıyla geride bıraktığımız sezonda adeta kariyer zirvesini yaşadı.

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