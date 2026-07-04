Transfer tarihini açıkladı! Mason Greenwood bombası patlıyor
Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Mason Greenwood için kritik bir açıklama geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 16:23
Hücum hattını güçlendirmek isteyen İtalyan kulübü, oyuncunun transferi için çarşamba gününe kadar somut bir adım atmayı planlıyor.
Transfer yarışında Roma'nın yanı sıra İspanyol devi Atletico Madrid ve Süper Lig'den Fenerbahçe de pusuda bekliyor.
Fenerbahçe'nin, Roma'ya kıyasla Greenwood'a çok daha cazip bir mali paket sunduğu ortaya çıktı.
Sarı-lacivertli ekibin oyuncuya yıllık 7 milyon euro maaş önerdiği, Roma'nın teklifinin ise 5 milyon euroda kaldığı belirtiliyor.
Ancak Fenerbahçe bu yüksek maaş hamlesinin devamını getirmediği için İtalyan ekibi şu an yarışta bir adım önde görünüyor.
Yaşadığı ekonomik darboğaz yüzünden acil nakit arayan Marsilya yönetimi ise bonservis inadını kırmak zorunda kaldı.
Fransız kulübü, oyuncu için daha önce direttiği 50 milyon euro ve üzerindeki talep bedelini aşağıya çekti.
TARİH BELLİ OLDU
Gelecek hafta çarşamba gününe kadar yapılacak kritik görüşmelerle birlikte 24 yaşındaki futbolcunun geleceği netlik kazanacak.
İngiliz sağ kanat oyuncusu, Marsilya formasıyla geride bıraktığımız sezonda adeta kariyer zirvesini yaşadı.
Marsilya'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Mason Greenwood, 26 gol attı ve 11 asist yaptı.
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