Transfer tarihini açıkladı! Mason Greenwood bombası patlıyor

Sarı-lacivertli ekibin oyuncuya yıllık 7 milyon euro maaş önerdiği, Roma'nın teklifinin ise 5 milyon euroda kaldığı belirtiliyor.

Ancak Fenerbahçe bu yüksek maaş hamlesinin devamını getirmediği için İtalyan ekibi şu an yarışta bir adım önde görünüyor.