CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basket Erkek Milli Ergin Ataman milli takımda 'dalya' diyecek

Ergin Ataman milli takımda 'dalya' diyecek

Başantrenör Ergin Ataman, İsviçre maçıyla A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndaki 100. karşılaşmasına çıkacak.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2026 10:21
Ergin Ataman milli takımda 'dalya' diyecek

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu 6. ve son maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, 6 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsviçre ile oynayacak. Bu müsabakayla Başantrenör Ergin Ataman, milli takım kariyerinde önemli bir anı yaşayacak. Ataman, İsviçre mücadelesiyle ay-yıldızlıların başında 100. maçına çıkacak.

A Milli Takım'daki ikinci dönemini geçiren deneyimli çalıştırıcı, bugüne kadar oynadığı 99 müsabakada 55 galibiyet elde ederken, 44 kez de mağlup oldu.

Ergin Ataman yönetimindeki milliler, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

5. BAŞANTRENÖR OLACAK

A Milli Basketbol Takımı tarihinde başantrenör olarak en çok Bogdan Tanjevic görev aldı. Tanjevic 173 karşılaşmada takımın başında olurken, Mehmet Baturalp 146, Aydın Siyavuş 130 ve Samim Göreç de 107 kez millilerle mücadele etti. Ergin Ataman böylece milli takımı 100 maç çalıştıran 5. başantrenör olacak.

G.Saray'da rota Bruno Fernandes!
F.Bahçe'de Salah gelişmesi! Tam 2 katı...
DİĞER
FİNAL MAÇINA GERİ SAYIM! PSG Arsenal finali ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
CHP'de "mikro" temizlik! Arınma ilçelere dayandı: "Kılıçdaroğlu ile yol yürümeyiz" diyenler radarda
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de sıra golcü transferinde! İşte listedeki 5 yıldız
Beşiktaş'a bir Fildişi Sahilli daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'a bir Fildişi Sahilli daha! Beşiktaş'a bir Fildişi Sahilli daha! 10:03
F.Bahçe'de Salah gelişmesi! Tam 2 katı... F.Bahçe'de Salah gelişmesi! Tam 2 katı... 09:40
G.Saray'dan seviye atlatacak transfer! Öyle bir yıldız geliyor ki... G.Saray'dan seviye atlatacak transfer! Öyle bir yıldız geliyor ki... 09:36
G.Saray'da rota Bruno Fernandes! G.Saray'da rota Bruno Fernandes! 09:13
F.Bahçe'nin yeni sol kanadı Manchester City'den! F.Bahçe'nin yeni sol kanadı Manchester City'den! 00:51
F.Bahçe Greenwood transferini bitiriyor! F.Bahçe Greenwood transferini bitiriyor! 00:00
Daha Eski
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da! 00:00
F.Bahçe ve G.Saray'a transfer şoku! İki takımı da istemedi F.Bahçe ve G.Saray'a transfer şoku! İki takımı da istemedi 00:00
Transfer tarihini açıkladı! Greenwood bombası patlıyor Transfer tarihini açıkladı! Greenwood bombası patlıyor 00:00
Trossard Beşiktaş'a çok yakın! Trossard Beşiktaş'a çok yakın! 00:00
Icardi'den şaşırtan hareket! Beşiktaş ve F.Bahçe... Icardi'den şaşırtan hareket! Beşiktaş ve F.Bahçe... 00:00
Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Beşiktaş'tan transfer açıklaması! 00:00