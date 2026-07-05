CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Güreş 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalin adı belli oldu!

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalin adı belli oldu!

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde Erkan Taş ile Feyzullah Aktürk karşı karşıya gelecek.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2026 18:02
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalin adı belli oldu!

Organizasyonun son gününde başpehlivanlık yarı final müsabakaları için güreşçiler, kura çekmek üzere er meydanına çağrıldı. Kurada, Erkan Taş'la Seçkin Duman, Mustafa Taş'la da Feyzullah Aktürk eşleşti. Peşrev çekerek tribünleri selamlayan pehlivanlar, güreşe başladı.

Erkan Taş ile Seçkin Duman arasındaki güreş hareketli başlamasına rağmen ilerleyen dakikalarda tempo düştü. Erkan Taş'ın sık sık kasnaktan oyun kurma girişimlerini Seçkin Duman savuşturmaya çalıştı. Normal sürede pehlivanların birbirine üstünlük sağlayamaması üzerine puanlama bölümüne geçildi. Puanlamanın ilk dakikasında Erkan Taş, kasnak paça hamlesiyle rakibini yenerek finale yükseldi.

Mustafa Taş ile Feyzullah Aktürk arasındaki güreş de tempolu başladı. Mustafa Taş'ın sert el enselerine karşılık Feyzullah Aktürk kasnaktan oyun kurmaya çalıştı. Sert el enseler, güreşte temponun yüksek olduğunu gösterdi. Normal sürede pehlivanların birbirine üstünlük sağlayamamasının ardından puanlama bölümüne geçildi. Feyzullah Aktürk, rakibinin künde girişiminden kurtularak güreşi kazanmayı başardı.

Erkan Taş ile Feyzullah Aktürk finalde karşı karşıya gelecek.

G.Saray'dan seviye atlatacak transfer! Öyle bir yıldız geliyor ki...
Salih Özcan, Beşiktaş'ta!
DİĞER
Ceyda Düvenci’nin eski aşkıydı... 90’ların jönü Kaan Girgin’in son görüntüsü şaşırttı
Ankara NATO'nun en kritik zirvesine hazır! Program belli oldu: Başkan Erdoğan ikili görüşmeler yapacak
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den Lauriente için resmi teklif!
F.Bahçe'nin Avusturya kafilesi belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Salih Özcan, Beşiktaş'ta! Salih Özcan, Beşiktaş'ta! 17:14
Trabzonspor iki uçak birden indirecek! Trabzonspor iki uçak birden indirecek! 17:07
Sanchez'e İtalya'dan bir talip daha! Sanchez'e İtalya'dan bir talip daha! 16:58
F.Bahçe'den Lauriente için resmi teklif! F.Bahçe'den Lauriente için resmi teklif! 16:25
F.Bahçe hazırlıklarını sürdürdü F.Bahçe hazırlıklarını sürdürdü 16:09
Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor 16:00
Daha Eski
F.Bahçe'den resmi açıklam! Mert Hakan... F.Bahçe'den resmi açıklam! Mert Hakan... 15:12
F.Bahçe'nin Avusturya kafilesi belli oldu! F.Bahçe'nin Avusturya kafilesi belli oldu! 14:51
R. Madrid transferi resmen açıkladı! R. Madrid transferi resmen açıkladı! 13:49
Trabzonspor, Aral Şimşir ile anlaştı! Trabzonspor, Aral Şimşir ile anlaştı! 13:38
Greenwood için 2. resmi teklif! Greenwood için 2. resmi teklif! 13:23
G.Saray'da yıldız isme yeni sözleşme G.Saray'da yıldız isme yeni sözleşme 12:40