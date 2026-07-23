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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'a Romelu Lukaku müjdesi!

Beşiktaş'a Romelu Lukaku müjdesi!

Beşiktaş'ta 9 numara transferi için oluşturulan listenin üst sıralarında bulunan Romelu Lukaku ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Belçikalı oyuncunun Napoli'deki geleceği, başkan De Laurientiis ile yaptığı görüşmenin ardından kesinleşti. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 09:54
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Beşiktaş'a Romelu Lukaku müjdesi!

Trendyol Süper Lig'de yaz transfer döneminin bomba takımlarından Beşiktaş, yıldız oyuncular ve kulüpleri ile temaslarını hız kesmeden sürdürüyor. Leandro Trossard'ı resmen açıklamasının ardından yönünü Mohamed Salah'a çeviren siyah-beyazlılar, bir sonraki hamleyi 9 numara bölgesine yapmayı planlıyor.

Bu doğrultuda Dolmabahçe ekibinin gündeminde üst sıralarda yer alan isimlerden biri de Romelu Lukaku. Beşiktaş, uzun süredir peşinde olduğu Belçikalı oyuncunun transferi için gaza basmaya hazırlanırken Lukaku'nun Napoli'deki geleceği kesinleşti.

BAŞKAN KARARINI BİZZAT BİLDİRDİ

İtalyan basınında servis edilen habere göre Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Belçikalı forvet ve menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Laurentiis, yeni transferler yapmak üzere takımın satış yapmaya ihtiyacı olduğunu ve Lukaku'nun maaş yükü nedeniyle satılacaklar listesinde bulunduğunu oyuncu tarafına bildirdi. Lukaku ve menajeri, bu kararın iletilmesinin ardından gelen teklifleri ciddi bir şekilde değerlendirmeye başladı.

Haberde 33 yaşındaki santrforun Türkiye, Suudi Arabistan, Premier Lig, Monaco, Ajax ve Anderlecht gibi seçenekleri olduğu kaydedildi.

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