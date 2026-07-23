St. Gallen-Benfica maçını canlı takip etmek için tıklayın...

St. Gallen ile Benfica UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda karşı karşıya geliyor. Kybunpark'ta gerçekleşecek karşılaşmada iki takım da turnuvaya galibiyetle başlamanın peşinde. Kazanan tarafın rövanş öncesi büyük avantaj elde edeceği mücadelenin yayın bilgileri ve detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki St. Gallen-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

St. Gallen-Benfica MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu kapsamındaki St. Gallen-Benfica maçı, 23 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

St. Gallen-Benfica MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadele, Türkiye Saati ile 21.00'de başlayacak.

St. Gallen-Benfica MAÇI HANGİ KANALDA?

St. Gallen-Benfica maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

St. Gallen-Benfica MAÇI MUHTEMEL 11'LER

St. Gallen: Ati-Zigi; Gaal, Stanic, Okoroji; Vandermersch, Gortler, Daschner, Boukhalfa, Stevanovic; Besio, Balde

Benfica: Trubin; Bah, A. Silva, Lenglet, Dahl; Barrenechea, Barreiro; R. Silva, Sudakov, Kaminski; Pavlidis