Twente-Ferencvaros maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Twente ile Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda karşı karşıya geliyor. De Grolsch Veste'de gerçekleşecek karşılaşmada iki takım da turnuvaya galibiyetle başlamanın peşinde. Kazanan tarafın rövanş öncesi büyük avantaj elde edeceği mücadelenin yayın bilgileri ve detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Twente-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Twente-Ferencvaros MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu kapsamındaki Twente-Ferencvaros maçı, 23 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

Twente-Ferencvaros MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadele, Türkiye Saati ile 21.00'de başlayacak.

Twente-Ferencvaros MAÇI HANGİ KANALDA?

Twente-Ferencvaros maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Twente-Ferencvaros MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Twente: El Maach; Van Rooij, Lemkin, Propper, Adelgaard; Kjolo, Van den Belt; Rots, Hlynsson, Orjasaeter; Weghorst

Ferencvaros: Dibusz; Osvath, Gomez, Raemaekers, Cadu; Kanichowski, Keita, Corbu; Zachariassen, Joseph, Bamidele