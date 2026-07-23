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Haberler UEFA Avrupa Ligi Twente-Ferencvaros CANLI YAYIN | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Twente-Ferencvaros CANLI YAYIN | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, 2 . eleme turlarıyla devam ediyor. Hollanda temsilcisi Twente, Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Tribünlerin desteğiyle rövanş öncesi avantaj yakalamak isteyen John van den Brom'un öğrencilerine karşı Ferencvaros ise deplasmanda puan çıkarmanın peşinde. Heyecan dolu karşılaşmanın canlı yayın bilgileri furbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Twente-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 11:58
Twente-Ferencvaros CANLI YAYIN | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Twente-Ferencvaros maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Twente ile Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda karşı karşıya geliyor. De Grolsch Veste'de gerçekleşecek karşılaşmada iki takım da turnuvaya galibiyetle başlamanın peşinde. Kazanan tarafın rövanş öncesi büyük avantaj elde edeceği mücadelenin yayın bilgileri ve detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Twente-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Twente-Ferencvaros MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu kapsamındaki Twente-Ferencvaros maçı, 23 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

Twente-Ferencvaros MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadele, Türkiye Saati ile 21.00'de başlayacak.

Twente-Ferencvaros MAÇI HANGİ KANALDA?

Twente-Ferencvaros maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Twente-Ferencvaros MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Twente: El Maach; Van Rooij, Lemkin, Propper, Adelgaard; Kjolo, Van den Belt; Rots, Hlynsson, Orjasaeter; Weghorst

Ferencvaros: Dibusz; Osvath, Gomez, Raemaekers, Cadu; Kanichowski, Keita, Corbu; Zachariassen, Joseph, Bamidele

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