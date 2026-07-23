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Haberler UEFA Avrupa Ligi Tromsö-Hradec Kralove maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Tromsö-Hradec Kralove maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, 2 . eleme turlarıyla devam ediyor. Norveç temsilcisi Tromsö, Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Tribünlerin desteğiyle rövanş öncesi avantaj yakalamak isteyen Jorgen Vik'in ekibine karşı Hradec Kralove ise deplasmanda puan çıkarmanın peşinde. Heyecan dolu karşılaşmanın canlı yayın bilgileri furbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Tromsö-Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 11:11
Tromsö-Hradec Kralove maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Tromsö-Hradec Kralove maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Tromsö ile Hradec Kralove UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda karşı karşıya geliyor. Romssa Arena'da gerçekleşecek karşılaşmada iki takım da turnuvaya galibiyetle başlamanın peşinde. Kazanan tarafın rövanş öncesi büyük avantaj elde edeceği mücadelenin yayın bilgileri ve detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Tromsö-Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Tromsö-Hradec Kralove MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu kapsamındaki Tromsö-Hradec Kralove maçı, 23 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

Tromsö-Hradec Kralove MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadele, Türkiye Saati ile 20.00'de başlayacak.

Tromsö-Hradec Kralove MAÇI HANGİ KANALDA?

Tromsö-Hradec Kralove maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Tromsö-Hradec Kralove MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Tromsö: Haugaard; Cornic, Skjaervik, Guddal, Vadebu, Warneryd; Edvardsson, Jenssen, Hjerto-Dahl; Nyhammer, Larsen

Hradec Kralove: Vizek; Uhrincat, Petrasek, Cihak; Wiesner, Mihalik, Neto, Horak; Sloncik, Vikanova; Regza

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