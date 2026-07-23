Tromsö-Hradec Kralove maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Tromsö ile Hradec Kralove UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda karşı karşıya geliyor. Romssa Arena'da gerçekleşecek karşılaşmada iki takım da turnuvaya galibiyetle başlamanın peşinde. Kazanan tarafın rövanş öncesi büyük avantaj elde edeceği mücadelenin yayın bilgileri ve detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Tromsö-Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Tromsö-Hradec Kralove MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu kapsamındaki Tromsö-Hradec Kralove maçı, 23 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

Tromsö-Hradec Kralove MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadele, Türkiye Saati ile 20.00'de başlayacak.

Tromsö-Hradec Kralove MAÇI HANGİ KANALDA?

Tromsö-Hradec Kralove maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Tromsö-Hradec Kralove MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Tromsö: Haugaard; Cornic, Skjaervik, Guddal, Vadebu, Warneryd; Edvardsson, Jenssen, Hjerto-Dahl; Nyhammer, Larsen

Hradec Kralove: Vizek; Uhrincat, Petrasek, Cihak; Wiesner, Mihalik, Neto, Horak; Sloncik, Vikanova; Regza