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Haberler UEFA Avrupa Ligi Avrupa Ligi | Dynamo Kiev-PAOK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa Ligi | Dynamo Kiev-PAOK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, 2 . eleme turlarıyla devam ediyor. Ukrayna temsilcisi Dynamo Kiev, Yunanistan ekibi PAOK ile karşı karşıya gelecek. Tribünlerin desteğiyle rövanş öncesi avantaj yakalamak isteyen Igor Kostiuk'un ekibine karşı PAOK ise deplasmanda puan çıkarmanın peşinde. Heyecan dolu karşılaşmanın canlı yayın bilgileri furbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Dynamo Kiev-PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 10:34
Avrupa Ligi | Dynamo Kiev-PAOK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Dynamo Kiev-PAOK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Dynamo Kiev ile PAOK UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda karşı karşıya geliyor. Arena Lublin'de gerçekleşecek karşılaşmada iki takım da turnuvaya galibiyetle başlamanın peşinde. Kazanan tarafın rövanş öncesi büyük avantaj elde edeceği mücadelenin yayın bilgileri ve detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Dynamo Kiev-PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dynamo Kiev-PAOK MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu kapsamındaki Dynamo Kiev-PAOK maçı, 23 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

Dynamo Kiev-PAOK MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadele, Türkiye Saati ile 20.00'de başlayacak.

Dynamo Kiev-PAOK MAÇI HANGİ KANALDA?

Dynamo Kiev-PAOK maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Dynamo Kiev-PAOK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Dynamo Kiev: Neshcheret; Kedziora, Bilovar, Mykavko, Dubinchak; Pikhalyonok, Brazhko, Shaparenko; Ogundana, Voloshyn, Ponomarenko

PAOK: Pavlenka; Kenny, Gomez, Michailidis, Taylor; Santamaria, Zafeiris, Zivkovic, Konstantelias, Pelkas; Ali

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