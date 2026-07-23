Galatasaray'da 110 milyon euro'luk çıkmaz: Bruno Fernandes!
Galatasaray'da yaz transfer döneminin en dikkat çeken isimlerinden Bruno Fernandes ile ilgili flaş gerçek ortaya çıktı. Portekizli yıldızın 110 milyon euro'luk maliyeti, sarı-kırmızılıları transferde çıkmaza sürükledi. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 11:32 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2026 11:43
YEŞİL IŞIK YAKTI
Çıkan son iddialara göre Bruno Fernandes, yıllık 15 milyon euro maaş karşılığında İstanbul devine transferine yeşil ışık yakmıştı.
İngiliz ekibi ile sözleşmesinin son yılına giren 31 yaşındaki orta saha, Galatasaray'dan 3 yıllık bir sözleşme talep etti.
Öte yandan Manchester United'da Fernandes'in serbest kalma maddesi ile ilgili şok edici rakam ortaya çıktı.
Daily Sports'ta yer alan habere göre tecrübeli orta sahanın İngiltere dışında bir kulübe transferi durumunda yaklaşık 65 milyon euro'luk bir serbest kalma bedeli bulunuyor.
Manchester United ile Bruno Fernandes arasında yeni sözleşme görüşmelerinin tamamıyla tıkandığı kaydedilirken Galatasaray'ın transferde maliyeti düşürmeye çalıştığı aktarılıyor.
110 MİLYON EURO'LUK DEV MALİYET
Bu şartlar altında transfer gerçekleşirse sarı-kırmızılılar, 3 yıllık maaş ve serbest kalma bedeli ile birlikte Bruno Fernandes için 110 milyon euro'luk bir parayı gözden çıkarmak zorunda kalacak.
Yıldız oyuncunun yapacağı kişisel anlaşmalar ise (imza parası, imaj hakları vs.) bu rakamlara dahil olmayacak.
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