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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da 110 milyon euro'luk çıkmaz: Bruno Fernandes!

Galatasaray'da 110 milyon euro'luk çıkmaz: Bruno Fernandes!

Galatasaray'da yaz transfer döneminin en dikkat çeken isimlerinden Bruno Fernandes ile ilgili flaş gerçek ortaya çıktı. Portekizli yıldızın 110 milyon euro'luk maliyeti, sarı-kırmızılıları transferde çıkmaza sürükledi. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 11:32 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2026 11:43
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'da 110 milyon euro'luk çıkmaz: Bruno Fernandes!

Yaz transfer döneminin sessiz takımlarından Galatasaray'da gözler Bruno Fernandes'e çevrilmişti.

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Galatasaray'da 110 milyon euro'luk çıkmaz: Bruno Fernandes!

Orta sahaya lider bir isim kazandırmak isteyen sarı-kırmızılılar, Manchester United'ın kaptanı için harekete geçme kararı almıştı.

Galatasaray'da 110 milyon euro'luk çıkmaz: Bruno Fernandes!

Portekizli yıldızı ikna etmeyi başaran Galatasaray'da transferin mali boyutu dikkat çekti.

Galatasaray'da 110 milyon euro'luk çıkmaz: Bruno Fernandes!

YEŞİL IŞIK YAKTI

Çıkan son iddialara göre Bruno Fernandes, yıllık 15 milyon euro maaş karşılığında İstanbul devine transferine yeşil ışık yakmıştı.

Galatasaray'da 110 milyon euro'luk çıkmaz: Bruno Fernandes!

İngiliz ekibi ile sözleşmesinin son yılına giren 31 yaşındaki orta saha, Galatasaray'dan 3 yıllık bir sözleşme talep etti.

Galatasaray'da 110 milyon euro'luk çıkmaz: Bruno Fernandes!

Öte yandan Manchester United'da Fernandes'in serbest kalma maddesi ile ilgili şok edici rakam ortaya çıktı.

Galatasaray'da 110 milyon euro'luk çıkmaz: Bruno Fernandes!

Daily Sports'ta yer alan habere göre tecrübeli orta sahanın İngiltere dışında bir kulübe transferi durumunda yaklaşık 65 milyon euro'luk bir serbest kalma bedeli bulunuyor.

Galatasaray'da 110 milyon euro'luk çıkmaz: Bruno Fernandes!

Manchester United ile Bruno Fernandes arasında yeni sözleşme görüşmelerinin tamamıyla tıkandığı kaydedilirken Galatasaray'ın transferde maliyeti düşürmeye çalıştığı aktarılıyor.

Galatasaray'da 110 milyon euro'luk çıkmaz: Bruno Fernandes!

110 MİLYON EURO'LUK DEV MALİYET

Bu şartlar altında transfer gerçekleşirse sarı-kırmızılılar, 3 yıllık maaş ve serbest kalma bedeli ile birlikte Bruno Fernandes için 110 milyon euro'luk bir parayı gözden çıkarmak zorunda kalacak.

Galatasaray'da 110 milyon euro'luk çıkmaz: Bruno Fernandes!

Yıldız oyuncunun yapacağı kişisel anlaşmalar ise (imza parası, imaj hakları vs.) bu rakamlara dahil olmayacak.

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