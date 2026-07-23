Daily Sports'ta yer alan habere göre tecrübeli orta sahanın İngiltere dışında bir kulübe transferi durumunda yaklaşık 65 milyon euro'luk bir serbest kalma bedeli bulunuyor.

110 MİLYON EURO'LUK DEV MALİYET Bu şartlar altında transfer gerçekleşirse sarı-kırmızılılar, 3 yıllık maaş ve serbest kalma bedeli ile birlikte Bruno Fernandes için 110 milyon euro'luk bir parayı gözden çıkarmak zorunda kalacak.